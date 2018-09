Győrből indult, országossá vált az `Összefogás a mérgezések´ ellen kampány

Gál Márta (b) és Babosné Vera (j) készítik a két országos közhasznú egyesületnek adományozott CO-érzékelőket. A családok a fűtési szezon indulása előtt megkapják a készülékeket.

Fotók: Szilasi Gergely

"Amikora kampányt, óvatosan azt a célt fogalmaztuk meg, hogy az összes jótékonyságra szánt érzékelőt juttassuk el családoknak. Első körben szűkebb hazánk prioritást kapott. Miután két megyében rengeteg készülék jó helyre került, közel 1300 készüléket országosan is rászorulóknak adományozunk" - kezdte Somogyi Zsolt, a győri cég ügyvezetője.Két elismert közhasznú szervezet, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és a Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE) csatlakozott a jó ügyhöz. A NOE elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin és a MAVE vezetője, Csordás Ágnes Katalin örömmel vállalta, hogy partnerként részt vesznek az akcióban és koordinálják a szén-monoxid-érzékelők osztását szerte az országban. A kampány során fontos szempont volt, hogy olyan egyesületek, önkormányzati fenntartású intézmények végezzék a CO-érzékelők osztását, melyek neve garancia a minőségi munkára, a korrekt adományozásra.A Magyar Védőnők Egyesületének lapjában és digitális hírlevelében felhívás jelent meg, hogy lehet igényelni a mérgező gázt jelző készülékeket. A védőnők többek közt Heves megyétől kezdve Vác környékén át Zala megyéig jelentkeztek a lehetőségre. Kértek érzékelőket a Debrecen közeli Vámospércsről, mely utolsó előtti falu a magyar-román határnál."A körzetemben szerencsére eddig nem történt CO-mérgezés, szeretném, hogy ez a jövőben is így maradjon. Ezért igényeltünk 50 érzékelőt, melyet az őszi fűtés szezon indulása előtt oda adunk a családoknak" - mondta Kempf Anikó védőnő, aki a Mohács közeli Somberekre kérte a készülékeket.A Heves megye déli részén található Kömlő halmozottan hátrányos helyzetű település, az itt élő emberek többsége nem engedheti meg a több ezer forintos készülékek vásárlását. "475 ember tartozik a körzetembe. Amikor meghallották, hogy ingyen CO-érzékelőt adunk nekik, többen nem akarták hinni a fülüknek. Az itt élők a híradásokból tudják, hogy a mérgező gáz akár halált is okozhat" - közölte Kissné Vizkeleti Anna kömlői védőnő.