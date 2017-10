Győrben és Sopronban is tartanak mozis ünnepet akciós jegyekkel

Október 26. (csütörtök) és 29. (vasárnap) között a nézők 790 forintért (2D vetítés) és 990 forint plusz szemüveg (3D vetítés) áron vásárolhatnak jegyet több mint 50 különféle filmre, melyek közül hatot premier előtt, négyet premieren mutat be a mozihálózat. Az IMAX jegyek 990 forintba, a VIP jegyek 3.210 (2D) és 3.490 (3D) forintba kerülnek majd.



Premier előtt debütál a Filmalap támogatásával létrejött Budapest Noir. A Kondor Vilmos regénye alapján készült film szereplőivel, Kolovratnik Krisztiánnal, Tenki Rékával, Dobó Katával valamint a rendezőnővel, Gárdos Évával Székesfehérváron, Veszprémben, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Győrben, Sopronban és Budapesten a Cinema City Allee-ban találkozhatnak a nézők.



Izlandi horrortól a francia vígjátékig több európai film is premier előtt debütál a Cinema City Filmünnepen, így az Emlékszem rád, az Eszeveszett esküvő az Életrevalók alkotóitól, és a Madame című film, melyben Toni Collette, Harvey Keitel és Rossy de Palma játszák a főszerepeket.



Premieren mutatja be a Cinema City George Clooney rendezésében a Suburbicon-t. A Coen testvérek forgatókönyvéből készült filmben olyan neves színészek alakítása látható, mint Matt Demon, Julianne Moore vagy Oscar Isaac. A Suborbicon filmklub beszélgetését Réz András vezeti október 26-án, csütörtökön a Cinema City Arénában. Szintén a Filmünnep alatt debütál Daniel Radcliff új filmje, a megtörtént esemény alapján készült Dzsungel és François Ozon új filmje a Dupla szerető, de a Fűrész című horror legújabb része is.



A közönségtalálkozók során Pásztor Annával találkozhatnak a nézők, aki az Álmatlan - Anna and the Barbies koncertfilmről mesél majd. Az Aurora Borealis – Északi fény című alkotásról Törőcsik Franciskától kérdezhetnek a mozinézők október 27-én, pénteken a Cinema City Arénában, Tóth Ildikó pedig szintén e film kapcsán lesz a székesfehérvári Cinema City vendége október 27-én.



A filmek utáni kicsit elmélyültebb beszélgetésre vágyók pénteken Csákvári Gézával vitathatják meg véleményüket a Darren Aronofsky Jennifer Lawrence és Javier Bardem főszereplésével készült Anyám! című filmjéről, Kártáti György pedig a hazánkban forgatott HHhH – Himmler agyát Heydrichnek hívják című alkotásról beszélget majd a vendégekkel a csütörtöki napon.



A Cinema City FilmÜnnep előadásaira jegyvásárlás a pénztárakban, a www.cinemacity.hu oldalon vagy Simple applikáción keresztül lehetséges. Jegyfoglalásra nincs lehetőség. A 4DX vetítései nem vesznek részt az akcióban.