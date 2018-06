Gyopáros Alpár kormánybiztos Veszprémben - A város több mint 12 milliárd forint fejlesztési forrást hívott le

A Modern városok program keretében a 23 megyei jogú város már több mint 850 milliárd forint fejlesztési forrást hívott le - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán Veszprémben, a helyi fejlesztésekről szóló sajtótájékoztatón. Gyopáros Alpár elmondta: Veszprém városa már több mint 12 milliárd forint értékben hívott le fejlesztési forrásokat, ennek köszönhetően előrehaladott állapotban vannak a program helyi projektjei.A kormánybiztos emlékeztetett: a megyei jogú városokat érintő program után a kormány meghirdette a Modern falvak és kisvárosok programot is, amelynek első stratégiája várhatóan az év végére kerül a kormány elé.Gyopáros Alpár ezért együttműködésre kérte fel az érintetteket - a települési polgármestereket, az önkormányzati érdekképviseleti szervezeteket és az egyéni országgyűlési képviselőket -, hogy olyan program valósulhasson meg, amely a lehető legjobban igazodik a helyiek igényeihez.Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere kiemelte: a Modern városok programból elsőként megvalósult állatkerti tevekifutót a múlt héten adták át Veszprémben, a közeljövőben pedig elkezdődik a Petőfi Színház mintegy tízmillió forintos rekonstrukciója.Hozzátette: a színház épületét az eredeti Medgyaszay-féle terveknek megfelelően állítják helyre. A munkálatok várhatóan az év végén vagy 2019 elején kezdődnek meg, a színház a felújítás alatt a korábbi városi művelődési központ épületében működik majd ideiglenesen.A polgármester beszélt a veszprémi uszodaberuházásról is, amelynek kivitelezőjét a nyáron választják ki, és azt is elmondta: az aranyosvölgyi új völgyhíd tervezési munkálataihoz szükséges forrás is rendelkezésre áll.Része a projektnek az elsősorban atlétikai célokra használt városi stadion rekonstrukciója is, ott a tornászok gyakorlótermének építését várhatóan már idén el tudják kezdeni - közölte.Ovádi Péter (Fidesz), a térség áprilisban megválasztott országgyűlési képviselője elmondta, választási programjának egyik fő pillére volt a Modern városok program fejlesztéseinek elősegítése, ezért örömét fejezte ki, hogy jó ütemben haladnak a munkák.