Gömbvillám okozott tüzet Szombathelyen, de nem is akárhogy... - videó

, a gömbvillám két daru között vágott be egy családi ház kerítéséhez. A tuják nagy lánggal kezdtek égni, a szomszédok és a tűzoltók mellett egy felhőszakadás is segített a tűz megfékezésében.A becsapódás pillanatában óriási robbanás is hallatszott, ami megijesztette a környéken tartózkodókat - olvasható a cikkben. Több szemtanú is megerősítette, hogy egy fényes, piros (más szerint narancssárga) gömb csapódott a szombathelyi Luna és Minerva utcák sarkán álló ház kerítésébe, vagy a kerítés melletti tujába.