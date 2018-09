Genginek sok volt az utóbbi hetek terhelése, a szíve nem bírta - fotók

Gengeliczky Lászlónak több évtizede szívügye a fafaragó tábor.

A Bányász Fafaragó Tábor harmincöt éve nyitotta meg először a kapuit, Cs. Kiss Ernő művészeti vezetésével a Népház mellett, később a régi Cseri strandon vertek sátrat, s huszonnegyedik éve otthonuk a Szabadtéri Bányászati Múzeum. Az ország minden részéből érkező fafaragók már összeszokott baráti körként alkotnak saját ambícióik szerint.



S mivel a tábor önkormányzati támogatásból valósul meg, így mindig készül a város számára is valamilyen alkotás: idén pihenőházat faragtak a mesterek. A faház az együttlétnek helyet adó skanzenben áll, és az elmúlt 35 év fafaragó táborainak is emléket állít.

Szívproblémákkal kórházba került Gengeliczky László, a Bányász Fafaragó Tábor vezetője. A faműves rosszul lett és elájult a táborban, de fogait összeszorítva befejezett minden munkát, majd bement a sürgősségi osztályra, ahonnan azonnal a kardiológiára vitték. Jelenleg megfigyelik, és próbálják a szívritmus-zavarra szedett gyógyszereit beállítani.Gengeliczky László huszonöt éve vezeti a fafaragó tábort. Még a Népház igazgatójaként fertőződött meg a fafaragással, és középkorú, meglett férfiként hagyta ott a közművelődést, a középiskolai tanári pályát, hogy szenvedélyének, a fának élhessen. Robosztus alkatú ember, nagy hanggal és harsány nevetéssel, kézfogásától erős kezek roppannak össze. Mindenki ismeri Tatabányán a "nagy Gengit".A tőle megszokott magabiztos hangon szól bele a telefonba Gengeliczky László, aki jelenleg a Szent Borbála Kórház lakója. "Nem beteg vagyok, csak megfigyelés alatt állok!" – utasítja rendre az óvatoskodó újságírót, és elmondja, hogy neki csupán szívritmus-zavara van. "A tábor végén emeltem egy nagyot, megszédültem. Onnan jelentkezett a fáradékonyság." – számol be a rosszullétről Gengi, aki idén februárban már megjárta a Haller utcai klinikát is hirtelen ájulása miatt."Alulműködő billentyűt" diagnosztizáltak nála, és hazaengedték azzal, hogy gyógyszeresen lehet kezelni a problémát, de kíméletes életmódra kell átállni, és tartózkodni a hirtelen erőkifejtéstől. "A pesti klinikán akkor tényleg újjászülettem! A születésnapomat azon a helyen töltöttem, ahol anno a világra jöttem." – meséli nevetve.Gengit persze nem olyan fából faragták, hogy szót fogadjon bárkinek is, és néhány nap pihenés után ott folytatta, ahol abbahagyta: két végén égette a gyertyát. S bár idén a 73. évét töltötte be, továbbra sem nyugodott, a fiatalokkal vette fel a versenyt vitalitásban, a táborban és előtte is. "A tábort már májusban elkezdtem előkészíteni. Annak idején a Népházban 30 fős apparátusunk volt arra, hogy az alapok, a szükséges tartószerkezetek, az előkezelt fa meglegyenek, hogy a többiek tudjanak alkotni. Ezt a munkát több mint húsz éve szinte egyedül csinálom. És az utóbbi hetek terhelése nekem már sok" – fogalmaz határozottan Gengi. Úgy érzi, egy kicsit vissza kell venni a tempóból, s a rosszulléttől függetlenül idén lezárta a táborvezetést."Ez volt az utolsó, a 35. fafaragó táborom Tatabányán. És Gyenesdiást is befejeztem, ahol pedig nyáron volt a 25. tábor." – teszi hozzá. "Nem akarok leállni, vannak még terveim, de ezekről egyelőre nem szeretnék beszélni" – köszön el a faműves.Egy korszak lezárul hát a fafaragó táborok történetében. Laci pihen, és reméli, hogy két hét múlva ott lesz az Orfeusz Színtársulat új premierjén, a színpadon, ahová visszavárják játszótársai. A kemény munkát talán fia, Gengeliczky Dávid viszi tovább, aki 35 éve, még kisfiúként, apja mellett szeretett bele a fába…