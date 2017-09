Rohamra indulnak a gázkonvektor-tulajdonosok: pénteken megnyílik a fejlesztési keret, akár félmillió forint támogatást is nyerhetünk az elavult készülékünk cseréjére. Aki nem pályázik, tisztíttatni annak is érdemes, mert ezzel a meghibásodás és az energiafelhasználás is csökkenthető - mondják a szakemberek, akik most alig győzik a rohamot.