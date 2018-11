Gazdák lisztje - megyeszerte több ezer rászorulóhoz jut az adományból

A Magyarok Kenyere programban gazdákat szólít meg az agrárkamara, s így gyűjtenek össze soktonnányi búzát, amelyet aztán az őrlés után a rászorulók között osztanak szét. A kormányhivatalban hétfőn szimbolikusan egy kilogramm becsomagolt lisztet vehettek át a támogatott szervezetek. A korábbi évekhez hasonlóan megyeszerte több ezer rászorulóhoz jut az adománylisztből.



Mivel nyolcadik alkalommal szervezték meg a lisztadományozó ünnepséget, Széles Sándor megyei kormánymegbízott is azt emelte ki: szinte már természetes, hogy a gazdák a betakarított gabona egy részét felajánlják a rászorultaknak. Ahogy fogalmazott, a megyében az akció szíve a Csorna-Szany tengely.



„Elégedett az adományozó gazda, s az is, aki kapja" - mondta. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin csornai polgármester az adományokat - amelyek a határon túlról is érkeztek - összmagyar lisztnek nevezte, megemlítvén, hogy a rábaközi város is csatlakozott a kezdeményezéshez. Összesen 147 megyei gazda 15 ezer 520 kilogramm búzát adományozott, melyet a csornai malomban őröltek meg. Összesen 9325 kilogramm lisztből 7325 kilogrammot tizenegy, rászorultakat segítő megyei szervezet között osztottak szét (kétezer kilogramm a megye határain kívülre kerül).



Németh Gergely, a megyei agrárkamara elnöke szerint a gazdáknak a természeti és a globális kihívásokkal is meg kellettküzdenie, s az idei búzatermést „jó közepesre" értékelte. Idén a Lipóti Pékség is csatlakozott az adományozókhoz, összesen 40-50 ezer negyed kilogrammos kenyeret sütöttek ki a lisztből. Fazakas Z. Márton csornai premontrei apát áldotta meg a lisztet. Kik kaptak az adományból?

A csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ, a mosonmagyaróvári kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, a mosonmagyaróvári Család- és Gyermekjóléti Központ, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, a Lumnitzer Sándor Kórház, a csornai premontrei apátság, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csornai szervezete, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltsége, a Família Nagycsaládosok Egyesülete, a Győri Egyházmegyei Karitász, a Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány.