Fotózzuk együtt a Kisalföld-naptárt!

Stipsits Ibolya több mint hatvan díjra és két könyvre lehet büszke fotóművészként. Fotó: Varga György

Szívesen látná az Aranyhajót a konyhában, vagy jól mutatnának a Sopron feletti felhők a nappalijában? Fotózza le és küldje el nekünk ae-mail-címre. A következő 12 hónap legjobb fényképeiből naptárat tervezünk a jövő évre.Olvasóink fotóit az észak-dunántúli régióból várjuk, azokból készítjük el a Kisalföld 2019-es naptárát. A képeket minden hónap első napjától az utolsóig lehet elküldeni, de csak a régióban készült művek vesznek részt a versenyben. A naptár a legjobb 12 fotóból készül majd el, havonta hirdetünk nyertest, akiket 10 ezer forinttal is megjutalmazunk.A fotók lehetnek tájképek, készülhetnek épületekről, szerepelhetnek rajtuk emberek vagy akár a lakóhelyük egy-egy nevezetessége is. Kérjük, hogy a fotót lehetőleg eredeti méretben küldjék el nekünk, de legfeljebb 10 MB nagyságú legyen az e-mail, a kép formátuma JPEG.e-mail-címre várjuk a képeket. Kérjük, írják meg nevüket és elérhetőségüket, valamint azt, hogy hol készült a kép.A művek közül a legjobbakat a kisalfold.hu-n meg is tekinthetik majd, folyamatosan fogjuk feltölteni őket. A hónapok legszebb vagy éppen legérdekesebb képét pedig, amiket szerkesztőségünk fog kiválasztani, jövő ilyenkor már a falaikon csodálhatják meg. A naptáron szereplő fotók készítői természetesen kapnak ajándék példányokat.Hogy segítsünk vállalkozó kedvű olvasóinknak, Stipsits Ibolya fotóművész tanácsait kértük. Ő maga hatvannál is több díjat kapott már és 57 ország fotófesztiválján mutatta be képeit. Nemrég jelent meg második, St. Martin zenésszel közösen írt könyve Képes Spirituálé címmel.

„A művészet nagyon szubjektív. Minden kép jó, ami meg tudja fogni a zsűrit és az egyszerű szemlélőt is abban a néhány másodpercben, amíg nézi" – mondja az érdemes művész, a FIAP Nemzetközi Szövetség és a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetség bronz fokozattal kitüntetett tagja.„Úgy gondolom, az olvasók művészek alkotásait és amatőrök képeit is szívesen nézik a falukon a jövő évi naptárban. El tudok képzelni például nem beállított pillanatképeket is a környezetünkből. Hiszen bárki megláthat egy jó mozdulatot, lefotózhat egy nyári fesztivált vagy egy téli tájat. Nagy különbségek lesznek természetesen a profik és az amatőrök munkái között, de mindenki szeme máshogy lát, más tetszik az embereknek" – buzdítja olvasóinkat fotózásra Stipsits Ibolya.A verseny már el is kezdődött, jöhetnek a képek!