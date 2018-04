Fotókon mutatjuk a busexpo legtutibb járműveit - megyei Credo-modellektől az új magyar katonabuszig

A zsámbékia magyar autóbuszpiac szereplőinek színe-java hatodik alkalommal mutatkozik be. Jelen van a hazai buszgyártás zászlóshajója, a győri és mosonmagyaróvári üzemmel rendelkező Kravtex-Kühne Csoport. Az idei seregszemlén közel 50 kiállító vesz részt, 30 új járművet mutatnak be. A szervezők közel 3000 látogatót várnak Zsámbékra."A Credobusok sokoldalúságát szeretnénk demonstrálni azzal a három Econell családba tartozó busszal, amelyeket az idei zsámbéki Busexpón kiállítottunk" - mondta a helyszínen Tormássy Attila, a Kravtex-Kühne Csoport marketingkommunikációs vezetője. A 13 méteres városi és 12 méteres elővárosi változat mellett most először a buszos szakmának is szemügyre veheti a speciális Econell Medic szűrőbuszt. A látogatók a szűrőbusz fedélzetén kipróbálhatják a modern egészségügyi diagnosztikai eszközöket, például a testösszetétel elemzőt és a kilégzési CO-mérőt.A Busexpóra nem véletlenül érkeztek szűkebb pátriánkból az Econell termékcsalád tagjai. A 12 méteres elővárosi Econell 12 az elmúlt években piacvezetővé vált Magyarországon az elővárosi szóló autóbuszok között. A modell 2018-as változatában az Euro 6 C emissziós besorolású FPT motort szereltek. Szintén újdonságot jelent a GPS vezérlésű utasinformációs rendszer.A 13 méteres Econell CiTY tavaly debütált a Busexpón. A gyártó szerint az elmúlt egy évben Tatabányán a gyakorlatban is bebizonyította, hogy alkalmas az alacsony kihasználtságú viszonylatokon közlekedő, 16,5 méteres csuklós autóbuszok kiváltására.A szóban forgó busz a magas ülésszám és a nagy utaskapacitás kombinációját nyújtja. 37+1 ülés elhelyezése esetén 115+1 fő a busz teljes befogadóképessége. Több csuklós városi buszban is kevesebb ülés található, mint a 13 méteres Econell CiTY-ben.A Busexpón szakmai konferenciákat tartanak. A győri-mosonmagyaróvári cégcsoport itt fog tájékoztatást tartani jövő évi terveiről. Az előadás 12 órakor kezdődik, természetesen ott leszünk, hírt adunk róla. Úgy tudjuk, hogy egy új fejlesztésű buszmodellt be fog jelenteni a Kravtex-Kühne Csoport. Ameddig ez kiderül, nézzék meg felvételeinket a Busexpón kiállított járművekről.