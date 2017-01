Folytatódik a vörösiszapper Győrben - Senkinek nem lesz már olyan az élete

Így kezdi: a drámai események szereplői közül senkinek nem lesz már olyan az élete és az életszemlélete, mint a katasztrófát megelőzően.Őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a tragédia elszenvedőivel.Az első fokú bíróság okszerű és indoklási kötelezettségének megfelelően tett eleget. Az ügyész bizonyos részletkérdéseket eljárási szabálysértésnek nevezett, ezt a védő cáfolja. Leszögezi: nem tud bizonyos ügyészi hivatkozásokat szó nélkül hagyni. Ilyen a hulladék kérdése.Hulladéknak a kiülepedett vörösiszapot kell tekinteni, egy hiányolt tényállási megállapítással kapcsolatban tesz – véleménye szerint – pontosítást. Nem mindegy, mi tekinthető veszélyes hulladéknak, vagy veszélyes anyagnak, más jogszabályi rendelkezés vonatkozik az egyikre, a másikra, s más a jogi minősítés. Védence esetébe is ezek jól elkülöníthetően voltak a szakértők álláspontja alapján, az ügyész mégis ezt hozta fel fellebbezésében, s kitartóan összekapcsolja a két fogalmat.Az ügyész figyelmét folyamatosan elkerüli az okozati összefüggés hiánya.Az ügyész nagy jelentőséget tulajdonít a telefonbeszélgetések hosszának, s úgy von le azok tartalmára vonatozóan következtetéseket, hogy a tartalmat csakis a vádlottak elmondásából ismerjük, mást felmutatni a vád sem tudott. Kizárólag azt tudjuk, hogy a telefonbeszélgetések mikor kezdődtek és mikor értek véget.Mégis túl sok volt a perbeszédben a „ha"-val kezdődő mondat az ügyvéd szerint. Sok az alaptalan feltételezés azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt jól informált a laborvezető.Védence munkásságáról beszél, hangsúlyozza: egyetlen hiba sem merült fel munkája során. Ő is az ítélet helybenhagyását kéri.Dr. D. József műszaki igazgató védőügyvédje, dr. Pál Helga kezdte meg perbeszédét, kissé gyorsan olvassa papírból, a tolmács kéri, hogy ezt nem lehet szinkronban tolmácsolni. Pár percre lelassít, de aztán ismét hadar.Nem lehet elégszer kifejezni részvétünket a tragédiáért – kezdi -, s elmondja azt is: Veszprémben másfél napos védőbeszédet mondott. Most rövidebb lesz.Megdöbbentőnek tartja a fellebbviteli főügyészség fellebbezésében foglaltakat. Az ügyész – szerinte - felsorolásszerűn gyűjti egybe érveit, de nem veszi a fáradtságot, hogy kifejtse: az általa vélt megalapozatlansági ok mennyiben befolyásolja a bűnösség hiányának megállapítását és miért ne lennének ezek kiküszöbölhetők a másodfokú eljárás során. Miért kellene tehát hatályon kívül helyezni az elsőfokú döntést.Szerinte az ügyész a bizonyítási eredményeket, a kétszáz napos tárgyalás szakértői és tanúvallomásait figyelmen kívül hagyja és úgy beszél, mintha az iratismertetés utáni pillanatban rekedtünk volna.Holott dr. Fejes Péter képviselte a vádat Veszprémben is – tette hozzá -, s végigkísérte a tárgyalás minden mozzanatát.A tanúk és szakértők vallomásai kiegyensúlyozottabbak lettek a tárgyalás során, ennek az volt a védő szerint az oka, hogy más volt a kikérdezési mód: nem csak a nyomozóhatóság, az ügyészkérdezhetett, de a bíróság, a védő és a vádlottak is. Míg amit korábban az ügyészség kérdéseire válaszoltak, az elegendő volt a vádemeléshez - érvelt.Megismétli: nincs az ügyészség által felsorolt megalapozatlansági okoknak köze a bűnösség hiányának megállapításához.Utal rá, hogy az ügyész hiányol bizonyos fő elemeket az ítéleti tényállásból, a védő szerint ezek alappal nem kerültek bele, mivel nem relevánsak.A szivárgásra utaló piros foltokkal kapcsolatban például azt mondja a védő, hogy a szakértőkanyagában nem szerepel a katasztrófa okaként, nyilván ezért nem szerepel a tényállásban sem. Megjegyezte: maga az ügyész is a bizonyítási eljárás végén, a vádbeszédben tett róla először említést.Sokáig boncolgatja még a fellebbezést, a perbeszéd nem mentes az ilyen éles megállapításoktól sem: a vád összekeveri a veszélyes hulladék fogalmát a veszélyes anyagéval, s a védő rosszhiszeműséget lát a bizonyos érvek mögött.AZ ügyvédnő kikérte magának az ügyész tegnap megjegyzését: „a lakosság szempontjából nem vol más MAL-vezetők reakciója, mint „katasztrófaturizmus".KI kel fejeznem azt a felháborodást, mit érzünk, akármilyen körítéssel is tálalta a vád. „Ugye nem gondolja senki, hogy a MAL Zrt. műszaki igazgatója azért ment ki a helyszínre, hogy kalandvágyát kiélje vagy fényképeket készítsen. Ahhoz, hogy döntést hozzon és intézkedjen, meg kell néznie a helyszínt, a katasztrófavédelmi és a kárelhárítási terv szerint számos tényt fel kell mérni a fenyegetett terület nagyságától a mentésre szorulókon keresztül.Kitér rá: a gát 2010. október 4-én 12.05-kor megroppant és 12.14-kor átszakadt.Védence ezután fél egy előtt – az ügyészi érveléssel ellentétben - nem volt minden információ birtokában, és még ha abban lett volna, sem tudta volna elhárítani a katasztrófát.Tévhiteknek tartja és eloszlatná a következőket:A tározó engedély nélkül épült – nem igaz.Nem volt túltöltve.Tévhit: kispórolták az építőanyagot. Hangsúlyozza: nem szerkezeti hiba okozta a katasztrófát, hanem a talaj, mint amikor egy pohár alól kimozdul az asztal – akkor sem az üveg a hibás.Tévhit az is, hogy nem tudták az önkormányzatok, mit tárolnak ott.Az elhárítási tervek végrehajtását az egyes településeken a polgári védelmi törvény a polgármesterekre ruházza, s a Devecser és Kolontár védelmi tervei kifejezetten a 10-es kazetta kiszakadásának esetére készültek. Éppen azok az utcák szerepeltek a tervben, amikben a halálesetek történtek.A tervben mindössze három utca – ahol kevés ingatlan volt – nem volt feltüntetve azok közül, amikben ténylegesen pusztítást okozott a vörösiszap.Tévhit, hogy száraz vörösiszap tárolására tervezték és a nedves vörösiszapra tértek át. "Ez már nem tévhit, ostobaság."Leszögezi: az ügyészség kizárólag a MAL Zrt ellen emelt vádat, holott a katasztrófát altalaj eredetű stabilitás, törés okozta. A jelen eljárás célja nem lehet, hogy ártatlan embereket ítéljenek el, pusztán azért, mert ők a MAL Zrt.-nél álltak alkalmazásban és kizárólag az ő felelősségüket vizsgálják. A vádhoz kötöttség miatt ezen egy megismételt eljárás sem változtatna.Nagyon magas színvonalon végezte a Veszprémi Törvényszék a munkáját, nem a MAL Zrt. vezetői és emberei tehetnek a katasztrófáról képzeletben üljenek le a vádlottak mellé. Nehéz ilyen súlyos vádakkal szemben védekezni.Szokatlan fordulattal a védő beszámol védence életéről, természetéről, jelleméről is, akit minden szál városához, Ajkához köt.Hónapokkal a tragédia után is sokk hatása alatt volt. Ne felejtsük el, hogy a gyár dolgozói is átélték ezt a katasztrófát, aminek megszállottan kereste D. József is az okát. „Kérem, úgy tekintsenek rá is, mint emberre."Senki ne gondolja,hogy a bíróságot nem érintik a katasztrófát, de a bírókat nem befolyásolhatják az érzelmek, és hiába nyilvános a tárgyalás és az ítélethirdetés, akik a kétszáz tárgyalási napot nem ülték végig, azok nem érthetik meg tisztán az ítéletet.Méltányos ítéletet kér, a felmentő ítélet helybenhagyását.