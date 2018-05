Fizetős strandok a Balatonnál: mennyibe kerülnek a belépők idén?

hogy idén a szezonális termékek ára jelentősen felszökött a Balatonnál, például a lángosért a korábbi években jellemző 300-400 forint helyett az idén akár 500 forintot is elkérhetnek, a pluszfeltét pedig további 200-300 forinttal is megdrágítja. Pénzcentrum.hu most összegyűjtötte, mennyivel kell többet fizetnie idén a magyar családoknak, ha a Balatonnál vészelnék át a tikkasztó hőséget.Jó hír, hogy a legtöbb helyen nem kell jelentős drágulástól tartani, a tavalyiakhoz képest néhol 50, másutt 100 forinttal kell többet fizetni.A legtöbb balatoni strandon idén is lehet vásárolni kedvezményes jegyet 16, illetve egyes helyeken 17 óra után. A kétgyermekes családok számára jó megoldás lehet a családi jegy vásárlása is, ezzel is rengeteget lehet spórolni, igaz, a legtöbb helyen csak két felnőtt és két 14 év alatti gyermek belépésére jogosít fel, vagyis egy három-vagy kétgyermekes családnak pluszban még fizetnie kell.Például a Csopaki Strandon a felnőtt napijegy 800, a diák napijegy 500, a családi jegy 2500, a délutáni kedvezményes felnőtt belépő 500 forint.A Balatonakali Strandon egy felnőttnek 600, egy diáknak 350 forintot kell fizetnie a napijegyért, a családi jegy 1800 forint.A Siófoki Nagystrandon elő-és utószezonban a felnőtt napijegy 800, a diák 400, a családi jegy 2000 forint, főszezonban, a felnőtt 1000, a diák 500, a családi jegy pedig 2500 forint.