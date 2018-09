Filmnapok, szüreti mulatságok, kerékpárosnap - megyei programajánló a hétvégére

Győr és környéke



Pér



Kerékpárosnap

09. 08., szombat

Rét

8.30 óra: Megnyitó és kerékpárút-

átadó a Rétnél. 9–13 óra: Kerékpáros felfedező túra, „Vezseny-ér" kalózai verseny, bringakvíz, bringadoki, elmélet és gyakorlat, „Én és a biciklim" rajzverseny, kerékpártörténeti kiállítás. Kerékpárút menti szórakoztató programok: minidodzsem, ugrálóvár, hennafestés, arcfestés, lufihajtogató bohóc, World Fitness Jumping, 10–11 óráig homokfutózási lehetőség. Iskola, 9–12 óra: Pingpongverseny. Lőtér, 9–12 óra: Lövészverseny 14 éves kortól. 16 órától bajnoki mérkőzés: Pér–Győri Cápák a focipályán.

Koncertek a kultúrház udvarán:

15 óra: Bihari Gellért. 16.15 óra: Zabszalma együttes. 18 óra: Meztelen Diplomaták. 20 óra: Zaporozsec. 22 óra: Retró diszkó + zsíroskenyér-parti.



Győrújbarát



Nyílt nap a Vaskakas Sörfőzdében

09. 08., szombat

Vaskakas Sörfőzde (László utca 91.), 15–22 óra

A Vaskakas Sörfőzde 2. születésnapját ünnepli. Program:

15 órakor kapunyitás, sörözgetés. Ingyenes üzemlátogatás (időpontok: 16, 17 és 18 óra). Limitált kiadású sör és kemencés ételek kóstolása. Nyereményjáték. Fellépő: Somló Banda, akik egész este gondoskodnak a jó hangulatról (hard folk, avagy hagyományos magyar falusi vonósmuzsika a baráti beszélgetések és koccintások mellé). A belépés díjtalan.



Sopron és környéke

Fertőrákos



Csárdáskirálynő

09. 07–09., péntek–vasárnap

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház, 20 óra

Operett német nyelven az Operettvilág együttes és a Soproni Petőfi Színház előadásában.

Az előadás az eredeti mű szakavatott tolmácsolása. A bécsi rendező Robert Herzl lendületes, remek

dialógusokkal készített mester-

műve. Ez az előadás nagy sikerű ausztriai, svájci és németországi szilveszteri vendégjátéka után újra szerepel az Operettvilág repertoárján. A kiváló szólisták mellett közreműködik az Operettvilág Szimfonikus Zenekara, kórusa és tánckara, valamint Johan János prímás és cigányzenekara. A főszerepekben az együttes művészeti vezetői, Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor is láthatók. I. helyár: 10.000 Ft / II. helyár: 8000 Ft.



Fertőd



Fertődi Városnapok

Rendezvénysátor (Madách sétány 1–2.), 19 órától

09. 07., péntek

20.30 óra: Kárpátia-koncert (kapunyitás: 19 óra, vendég: Power) (jegyek elővételben: 3000 Ft, a rendezvény napján: 3500 Ft).

09. 08., szombat

6.30 óra: Zenés ébresztő. 9–18 óra: Fertőmenti Madárbarátok Egyesületének nyitott udvara (Fertőd, Fő u. 55/A). 9.30 óra: VidékOlimpia – falusi múltat idéző tréfás próbatételek. 14 óra: Ízek Utcája – főzés kezdete, majd folyamatos ételkóstoló az elkészült finomságokból. 15–19 óra: Ingyenes ugrálóvár. 15.30 óra: Bódi Guszti & Margó. 16.30 óra: Helyi művészeti csoportok műsora. 18 óra: Copacabana Brazil Showtánc. 19 óra: Tombolasorsolás. 20.30 óra: Bál a Continental Showband zenekarral. 24 óra: Spigiboy. A helyszínen mindenki egy sorszámozott csuklópántot vehet át, melyen megtalálható lesz a tombolajegy sorszáma. A szombati programokon a részvétel díjtalan!

Mosonmagyaróvár és környéke

Darnózseli Búcsú 2018

09. 08–10., szombat-hétfő 10 órától.

GyőrSzeptember 6-9., csütörtök-vasárnapIngyenes programsorozat, ami igazi csemegének ígérkezik a mozgókép szerelmesei számára. Helyszínek: Széchenyi tér, Rómer Ház, és az újonnan megnyíló Szent László Látogatóközpont mozi terme. Részletes programleírás: az esemény Facebook-oldalán Szeptember 8., szombat, 14 órától.14 óra: Klubszoba. Kiállítás-megnyitó: „Barangolás Győrben". Bögi Tamás, a Győri Alkotók Napóra Egyesülete tagjának fotókiállítása. 15–19.30 óra: Gyerekbirodalom. 15 órától: Légvár. 16 órától: Átváltozások – Arcfestés. Gézengúz Alapítvány mozgásfejlesztő játszóház és tanácsadás. Tombola. 15 óra: Köszöntő. 15.05 óra: Argentin tangó. A Dimenzió TSE táncbemutatója. 15.30 óra: Örökzöld slágerek. 16.35 óra: Fenti terem. Kiállítás-megnyitó: „Irány a természetbe!" Lángh Ildikó textilszobrász kiállítása. 17 óra: Babgulyásparti. 17–18.30 óra: Tarnai Rock Band. 18.45 óra: Az „Újváros szolgálatáért" díj átadása. 19–20.45 óra: Magyar nóta. Bokor János előadóművész nótaestje. Közben: 19.45 óra: Tombolahúzás. 21–21.30 óra: Esteli nótaszó. Baranyai István prímás és zenekara játszik.Szeptember 8., szombat, Szabadhegyi Móra park, 16 órától. 16 óra: Szabadhegyi Nótaklub. 16.45 óra: Szitakötő Gyermek- néptáncegyüttes. 17 óra: A császár új ruhája. 17.55 óra: Köszöntőt mond: Diligens Tibor önkormányzati képviselő. 18.30 óra: Az Akkordeon Harmonika Zenekar szórakoztató műsora. 19.45 óra: Danger Elements-breakbemutató. 20 óra: Utcabál, Esti Egyenleg zenekar. Kísérőprogramok: Népi fajátékok, légvár, borbemutató, borkóstoló, büfé, gulyásétel kapható. A rendezvény ingyenes!Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ.Szeptember 8., szombat12 óra: Cserók Fakanálforgató Főzőverseny: baráti társaságok és egyéni versenyzők jelentkezését várják. Jelentkezési lap a www.mvbmk.hu honlapról letölthető és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban átvehető. Jelentkezés szeptember 6-ig. 14 óra: Szüreti felvonulás lovas kocsikkal Győrszentiván utcáin. Csatlakozz a menethez akár kerékpárral is. Gyülekező a Kossuth Lajos Művelődési Ház előtt. 16 óra: Pindur Szüret. Jelmezes játékmesterek szórakoztatják és várják a kisebbeket történeti vetélkedőkre, próbákra, tréfás, furfangos játékokra. 16 óra: Helyi művészeti csoportok műsora. 18 óra: Tompeti és barátai. 19 óra: Foky. 19.50 óra: „A falu embere" díj átadása, a „Győrszentiván biztonságáért" díj átadása. 20 óra: Sihell Ferry és Henna. 21 óra: Sós Fecó és Hencsy. 21.45 óra: Bódi Csabi. 22.30 óra: Bódi Guszti és Margó. 23 óra: Csocsesz. Jegyár: 500 Ft/fő. 12 éves kor alatt ingyenes!Szeptember 8., szombat15 óra: Zenés, táncos felvonulás néptáncosokkal, fúvószenekarral, huszárokkal a Bezerédj-kastélytól. (A felvonulás esős időben elmarad.) Bezerédj-kastély udvara: 15.15 óra: Mazsola és Tádé – zenés bábjáték. 16 óra: Fazekasbemutató és korongozás. 16 óra: Középkori harcművészeti bemutató. 16 óra: A Bezerédj Kórus és a győri Obsitos Nosztalgia Dalárda fellépése a nagy színpadon. 16.30 óra: Videmann János kádármester hordókészítési bemutatója. 17 óra: A Marcal néptánc-együttes „Huszárosan" c. műsora. 18 óra: Köszöntő és elismerések átadása. 18.30 óra: Péter Szabó Szilvia - akusztik koncert. 20 óra: Magyar nóta. 15.30–19.30 óra: Kísérő és gyermekprogramok: archaikusan berendezett jurta bemutatása, íjászat; szüreti játszópark: egyedien kialakított ügyességi, logikai, mozgás- és képességfejlesztő nagyméretű őszi fajátékok; óriáscsúszda, szőlőpréselés, mustkóstoló, kézművessarok.Borsos Miklós Múzeum.Szeptember 7., péntek (bemutató), és szeptember 8., szombatMindkét nap 19 órától.Egy színész meséli végig Henri Charriére bestsellerré vált regényét. Pillangót elítélik, életfogytiglan töltheti büntetését. A fiatal férfi nem törődik bele az ítéletbe, mindenáron szökni próbál. A fordulatos, fojtogató és lélekemelő szökési sorozatot követhetjük nyomon nézőként, ami több mint tíz évet ölel fel Pillangó életéből.Mundo (az 1-es és a 85-ös út kereszteződésénél)Szeptember 8., szombat22.30 óra. Elővételes jegyárak: normál belépő 1500 Ft, VIP-belépő 2500 Ft. Helyszíni jegyárak: normál belépő 2500 Ft, VIP- belépő: 4000 Ft.Szeptember 8., szombatBécsi kapu tér 13., 15 óra. Playstation 1 konzol Duck Hunt, Tank, Mario játékokkal, de ezenkívül még majdnem 50 játékra számíthattok. Pentium 1 számítógépek Warcraft 2, Duke Nukem, Red Alert, Age of Empires, Quake, Doom játékokkal. A konzolok és PC-k használata ingyenes, de játékostársaitokra való tekintettel időhöz kötött a használatuk.Szeptember 9., vasárnapDunakapu tér, 9–15 óra. 9.30 óra: Megnyitó. 10.15 óra: Az Aranykapu zenekar koncertje. 11.15 óra: A Cserefa zenekar koncertje. 13.30 óra: A pékverseny eredményhirdetése. 14 óra: Cserpes Laura koncertje.Sopron2018. szeptember 08. (szombat)15:00 Napsugár Néptáncegyüttes (Marosvásárhely)16:30 The Messengers Band18:30 Present Day20:30 Blue Cafe Band2018. szeptember 09. (vasárnap)15:00 Dudora együttes gyermekműsora16:00 Testvériség Néptáncegyüttes17:30 Csendtörők zenekar19:00 Radler SwingPódium színpad - Bástya Gödör2018. szeptember 08. (szombat)17:00 Lövői Zenekar18.15 Simon Andrea Operett és Musical műsora19:30 Kiss Noro és Majnovics Vera (kedvenc dalok)2018. szeptember 09. (vasárnap)17:00 Figurás Banda18:15 Walter Attila – (Részletek a Frank Sinatra és Barátai Musicalből)19:30 Grappa JazzSzeptember 8., szombatAlpha Park Sopron, 8–12 óra. A programok között szerepel tűzoltóautó-bemutató, városnézés egy hatvanas évekbeli Ikarus autóbusszal, autó- és motorszépségverseny, vetélkedők, gyereksarok. A részvétel ingyenes.Szeptember 9., vasárnapLiszt-terasz, 17 óra (eső-helyszín: Liszt Café) A tehetséges fiatalokból álló What’sUpCi egyedülálló módon ötvözi a modern pop-rock és a tradicionális népzenék világát. A rockos hangszerek mellett nagybőgő, hegedű és a horvát népi hangszer, a tambura színesíti az együttes hangzását. Az együttes tagjai: Egresits Andrea, Halász Mihály, Kónyai Flórián, Korláth Zoltán, Rovó Péter és Szabó László. A belépés ingyenes.Szeptember 5–9., szerda-vasárnapBúgócsiga Akusztik Garden, 17.30 óra. A vetítésekre a belépés díjtalan. 7-én, pénteken 21.30-tól a zsámbéki fiatalokból álló Aurevoir koncertje, míg másnap DJ SL zenéje szórakoztatja a vetítés után kikapcsolódni vágyókat. Hétvégén az esti belépő 22 órától 500 Ft.Szeptember 8., szombatÓvári vár, 13–18 óra. Ingyenes gyermekprogramokkal és a Futura Kalanddobozával várnak mindenkit a szervezők a fesztivál szombati napján. A belépés díjtalan.Szeptember 9., vasárnap13–14.30 óra: Spániel- és yorkie-szépségverseny. A fesztivál vasárnapján a vármegye legszebb spánielét és yorkshire terrierét keresik.Jánossomrja, 09. 06–15-ig, csütörtök-szombatDarnózseli