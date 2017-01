Figyelem! Itt ónos eső esik, ha lehet, ne induljanak útnak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. legfrissebb információi alapján Paks, Kecskemét, Cegléd és Monor területéről ónos esőt jelentettek. A síkosságmentesítés ilyen időjárás esetén kevésbé hatásos, mivel az olvasztó keverék – a preventív jelleggel kijuttatott anyag is - csak akkor érvényesül, ha megszűnik a csapadék. Ezért a közútkezelő kéri a közlekedők együttműködését: ónos eső esetén lehetőleg ne induljanak útnak.



A Dunántúl keleti felén illetve a középső országrészben intenzív csapadék tapasztalható. Északon erősen havazik, a főváros környezetében és a Duna-Tisza köze további területein eső, havas eső, ónos eső a jellemző. Paks, Kecskemét, Cegléd és Monor térségében ónos eső esik. Az Északi-középhegység környezetében mindenhol havazik. A Nyírségben szállingózik a hó.



A gyorsforgalmi utak és főutak burkolata nagyrészt vizes, sónedves, az északi, északkeleti területeken havas, latyakos, hókásás. A mellékutak burkolata a Bakony egyes területein, a Duna Tisza köze északi felében valamint a Tiszántúl északi felén havas, latyakos, hókásás. Téli útviszonyok a jellemzők, járhatatlan út nincs.

A hőmérséklet -7 és 3 fok közötti.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat II. fokú narancs riasztást adott ki ónos esőre Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Pest megye egyes járásaira.



Amíg az ónos eső esik, a társaság sószóró gépeinek is a jeges, balesetveszélyes úton kell haladniuk és a kiszórt só kevésbé fejti ki olvasztó hatását a folyamatos csapadék miatt. Eredményes munkát csak akkor tudnak végezni a cég szakemberei, ha az ónos eső elállt. Ekkorra azonban már sok helyen a sószórók munkáját nehezítik az utakon keresztbefordult autók, így előfordulhat, hogy a társaság járművei emiatt késlekednek. Éppen ezért nyomatékosan kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedőket, hogy az ónos esőben érintett területeken lehetőleg ne induljanak útnak.



A közútkezelő gépei ilyen időszakban nátrium- és kálcium-klorid keverékével úgynevezett nedvesített szórást végeznek. Ennek lényege, hogy a kiszórt anyag nem pereg le az út felületéről. A mellékutakon a társaság az útszóró són kívül homokot, apró kőzúzalékot esetleg salakot is használ síkosságmentesítésre. A szórógépek egyszerre 40-50 kilométert tudnak megtenni, így a síkosságmentesítés is az időigényes feladatok közé tartozik. Ezért a cég kéri a közlekedők türelmét és megértését ezen időszak alatt.



A havazással érintett területeken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan síkosságmentesítési, illetve hóeltakarítási munkálatokat végez.



A közlekedők az útviszonyokról, az aktuális forgalmi helyzetekről, balesetek miatti korlátozásokról a cég diszpécserszolgálatai mellett a társaság Útinform szolgálatánál (06-1-336-2400) is érdeklődhetnek 0-24 órában, minden elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu oldalon, ahol számos további hasznos közlekedési információhoz juthatnak az autósok.