Figyelem! A szokásosnál is nagyobb forgalom várható a következő napokban az M1-esen

Ausztriában augusztus 15-én, szerdán munkaszüneti nap lesz, ekkor ünneplik Nagyboldogasszony napját. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ilyenkor a vendégmunkások nagy része útra kel, ezért várhatóan már kedd délutántól a szokásosnál is nagyobb forgalom várható az M1-es autópályán, melynek során telítettebb sávokra és lassabb haladásra számíthatnak az autósok. Így az M1-M0-M5 útvonalon akár már kedd délután és este is jóval élénkebb forgalom várható. Tekintettel az elmúlt hónapok tapasztalataira, ilyenkor a szokásosnál is telítettebb sávok lehetnek az említett útvonalon, egy esetleges ráfutásos balesetnél pedig percek alatt jelentős torlódás alakulhat ki.A fentiek nyomán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő napokban úgy szervezte az érintett útvonalon zajló üzemeltetési és fenntartási munkáit, hogy lehetőség szerint azok ne járjanak plusz forgalomkorlátozással. Az M1-es autópályán egy helyen lesz fix terelés, a Bicske és Tatabánya közötti teljes körű felújítási munkák helyszínén október végéig sávelhúzásos terelés van érvényben, az autópálya kapacitása ugyanakkor itt is változatlan, ugyanúgy 2x2 sávon haladhat a forgalom.Az M0-s autóút déli szektorában az M6-os autópálya és az 51-es főút között a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában a szakaszon található hidakat teljes körűen felújítják és az út új tartós beton burkolatot kap. A munkák jellegéből adódóan az M1-es autópálya felé vezető oldalon teljes pályazár lesz érvényben, így a forgalmat a másik oldalra terelik át, ahol 2x2 sávon haladhat a forgalom. A terelés kiépítése a finisében van, így keddtől ahhoz kapcsolódóan plusz munkálatok és korlátozások az M5-ös autópálya felé vezető oldalon nem várhatóak a következő napokban a 2020 tavaszáig tartó projekthez kapcsolódóan.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az osztrák autópálya-kezelő céggel, az ASFINAG-gal folyamatos kapcsolatban van, így ha már Ausztriában megnő a forgalom az autópálya hálózaton, arról első kézből kap információt a cég, így a mozgó tereléses munkákat is ehhez tudják igazítani. Az autópályák felett található változtatható jelzésképű táblákon is folyamatosan, több nyelven adnak közlekedési információkat a szakemberek.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiekre tekintettel arra kéri az autósokat, hogy ha a következő napokban az M1-M0-M5 útvonalon szeretnének közlekedni, akkor még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a cég Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-s telefonszámon, illetve aweboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.