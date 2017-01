Fertőző agyhártyagyulladás: sok szülő nem engedheti meg a drága oltássorozatot

Sürget az idő: a gyerekorvosok nem tudják oltani a csecsemőket. Fotó: Kisalföld-archívum.

A Bexsero oltóanyag iránt azután nőtt meg az igény, hogy az elmúlt hetekben többen meghaltak agyhártyagyulladásban. Legutóbb karácsonykor egy budapesti bölcsődés és egy kétéves borsodi kisfiú hunyt el, december elején egy 18 éves gimnazista szervezete adta fel a küzdelmet.A fertőző agyhártyagyulladás "B" típusa elleni, csecsemőknek előírt három vakcinából álló oltássorozatot korábban alig keresték a szülők. Sokan nem tudják kifizetni gyermeküknek a védőoltást. Az oltóanyagot nem támogatják, az ajánlott fogyasztói ára a három injekciónak 84 ezer forint.A marcalvárosi Szentlélek Gyógyszertárban korábban hetente egy-két szülő érdeklődött az oltóanyag iránt, most naponta négy-öten. A többség a "B" típus elleni oltóanyagot keresi, mivel a tragikus sorsú gyerekeket a fertőző agyhártyagyulladás B csoportú baktériuma támadta meg.A győri gyógyszertár jelenleg kifogyott a fertőző agyhártyagyulladás "B" és "C" típusa elleni oltóanyagból. Előbbi várhatóan március végéig nem lesz kapható. A "C" típus elleni védőoltás január utolsó harmadára érkezhet meg. (A Szentlélek patikában kizárólag a négy komponensű, Nimenrix oltóanyag kapható közel 13 ezer forintért.)Az idő fontos tényező, hisz a kisgyerekeknél 1 éves kor előtt szükséges elkezdeni, illetve a második születésnapjuk előtt be kell fejezni az oltássorozatot. A "C" típus elleni legolcsóbb oltóanyag 7000 forint.

Öt fajtája van a betegségnek



A fertőző agyhártyagyulladásnak öt fajtája van. Tünetei azonosak: magas láz, fejfájás, hányinger, fénykerülés, merev nyak, tudatzavar és bőrkiütések. A betegség gyors lefolyású lehet, különösen a gyerekek számára veszélyes.

A soproni Erzsébet Gyógyszertárban szintén hiány van a fertőző agyhártyagyulladás elleni oltóanyagokból. "A `B´ típus elleni szer elfogyott, a `C´ típus egyik törzse ellen hatásos védőoltás vásárolható nálunk. A fertőző agyhártyagyulladás négy törzse (A, C, W, Y) ellen hatásos Menveo készítménnyel sem tudunk szolgálni" - közölte dr. Herczeg Balázs. A soproni Erzsébet patika gyógyszerésze szerint a `B´ típus elleni szerből 2017 első negyedévében folyamatosan hiány merülhet fel, a Menveo szállítását február végére ígérik a forgalmazók.A megyei gyógyszerészek szerint elképzelhető, hogy az oltóanyagokat az ígértnél előbb sikerül beszerezni külföldről. Ebben az esetben az áruk tovább fog emelkedni.