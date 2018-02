Fertődön már behavazott, fotó - Baleset Gyarmatnál a főúton - 15 centi is eshet - Hófúvás nehezíti a közlekedést

Ön mit tapasztalt? Milyenek az utak? Várjuk fotóikat! tudosito@kisalfold.hu

A horvát hatóságok a 7,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárműveknek csütörtök reggel fél 8-tól tiltották meg a belépést Horvátország területére. Még bizonytalan, hogy a korlátozás mennyi ideig lesz érvényben. A zalai rendőrök a kamionokat pihenőhelyekre terelik, a személygépkocsi-forgalom azonban továbbra is zavartalan a letenyei határátkelőkön.

Elsősorban az ország déli felében, azon belül a Dunántúlon várható havazás, másutt az időszakos havazás mellett, havaseső, eső is kialakulhat. Ma az éjféli órákig a Dunántúlon 5-15 cm friss hóréteg hullhat (a nagyobb mennyiség a délnyugati területeken valószínűbb), a Duna-Tisza köze déli felében elsősorban Bács-Kiskun megye egyes részén 5 cm körüli tapadó hó is hullhat.A hajnali, reggeli órákban délkeleten átmeneti ónos esőt nem lehet kizárni.csütörtökön és pénteken elsősorban a Nyugat-Dunántúlon a 45 km/h körüli széllökések gyenge hófúvást okozhatnak.

Az előrejelzések alapján Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Somogy és Baranya megyében csütörtökön akár 50 km/órás széllökések is lehetnek, melyek az eddig lehullott és a várhatóan érkező friss havat is megemelhetik, így hófúvásos szakaszokat eredményezhetnek. Ezért a szakemberek arra kérik az autósokat, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az érintett megyékben az aktuális út- és látási viszonyokról.A meteorológiai előrejelzések alapján csütörtökön legfőképp a Dunántúlon várható számottevő havazás, ahol napközben újabb jelentős mennyiségű 5-15 cm friss hóréteg is kialakulhat. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Somogy és Baranya megyében ugyanakkor 50 km/óra körüli széllökések eredményezhetnek hófúvásos szakaszokat, ugyanis az eddig lehullott és a csütörtöki napra érkező további friss havat a nagyobb erejű széllökések könnyen újra és folyamatosan a közutak burkolatára juttathatják.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még a téli üzemeltetési időszak előtt, novemberben kihelyezte valamennyi megyében a hófogó rácsokat, oda, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége. Az ilyen időjárási körülmények között kialakuló havas szakaszok megszüntetése rendkívül idő- és energiaigényes – mivel a szél folyamatosan visszahordja a letakarított havat a burkolatra, ezért eredményesen csak a viharos széllökések befejeztével tud fellépni a közútkezelő. A társaság a saját gépparkja mellett szükség esetén a szerződéses alvállalkozóit is az utakra rendeli, hogy a hófúvásos szakaszokon folyamatosan be tudjanak avatkozni.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018.