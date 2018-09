Férfiak Klubja: Kultúrát apától

Közismert tény, hogy ma elsősorban a nők vásárolnak könyvet, a nők olvasnak, a nők járnak színházba, vagy fogyasztanak bármilyen módon kultúrát. És ezt nagyon jól teszik. (Természetesen vannak férfiak is, de elsősorban mégis a nők.) Akár azt is gondolhatnánk, hogy nincsen ezzel semmi gond, hiszen majd az anyjától megtanulja az a gyerek, hogy olvasni jó, és teljesen mindegy, ki viszi el őt színházba vagy múzeumba.Ez azonban nem így van. Nagy nemzetközi kutatások (Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és másutt is) azt az eredményt hozták, hogy az apa mintája az összes tényező közül a legmeghatározóbb a gyerekek kultúrafogyasztási szokásainak kialakulásában. Az apa iskolai végzettsége például sokkal nagyobb mértékben befolyásolja, hogy milyen tanulmányi előmenetelre számíthatnak a gyerekek, mint az anya végzettsége. (Az apai hatás négyszer olyan fontos, mint az anyai.) A kultúrafogyasztás területén ugyanígy az apák által mutatott példa a legfontosabb.Az apák motiválása tehát kardinális kérdés. A mai negyvenesek zömének csak kevés olyan élmény jut eszébe, amely csakis az édesapjához kötődik. Alig néhányan említik, hogy apával focimeccsre jártak, és ez ma is megdobogtatja a szívüket, mert ez igazi apa-időt, meghatározó élményt jelentett számukra. Ideje új lehetőségeket teremteni, hogy az apáknak legyen esélyük átadni a férfias viselkedésmintákat. Ezen túl kapcsolódjon az apákhoz az, hogy kultúrát visznek a családba! Éppen ezért indítjuk el a Kultúrát Apától programunkat. A Férfiak Klubja kezdeményezéséhez színházak, társulatok, előadások csatlakozhatnak, amelyek külön erre a célra jegyeket ajánlanak fel.A kezdeményezéshez csatlakozott színházak és előadások listáját, valamint a rendelkezésre álló jegyek számát a www.ferfiakklubja.hu honlapon folyamatosan frissítjük. Legalább évente egyszer kötődjön apához, hogy a gyerekek ünneplőbe öltöznek, az oda-vissza úton kivételes beszélgetéseket folytatnak egymással, és ünnepként élnek át egy ilyen meghatározó kulturális élményt! Az év többi napján persze menjen az egész család színházba, de ez a rendszeres, különleges lehetőség alkalmat ad az apák felelősségvállalásának a népszerűsítésére, az apák aktivizálására, az apa-gyermek kapcsolat elmélyítésére, és arra, hogy az anyák és a gyermekek büszkék lehessenek, felnézhessenek az apukákra.Férfi. Érték. Minta. Példa.