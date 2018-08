Feltámasztanák a Győr-Siófok közötti vasútvonalat - augusztus végén demonstrációs vonat indul

Vonattal kalandozni a Balaton partján mindig élmény. Fotó: Kisalföld-archívum

Forrás: Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség

Támogatói jegyek 1500 forintért



Aki részt szeretne venni az augusztus 25-én induló, figyelemfelhívó különvonaton, az info@bakonyvasut.eu e-mail címen regisztrálhat a szerelvényre. A különvonatot egy M47-es mozdony vontatja és 2 Bhv kocsiból áll majd. Felnőtteknek a támogatói jegyek 1500 forintba kerülnek. Bővebb információkat ide kattintva olvashatnak!

Ilyen lesz a különvonat augusztus 25-én. Aki részt szeretne venni az augusztus 25-én induló, figyelemfelhívó különvonaton, aze-mail címen regisztrálhat a szerelvényre. A különvonatot egy M47-es mozdony vontatja és 2 Bhv kocsiból áll majd. Felnőtteknek a támogatói jegyek 1500 forintba kerülnek. Bővebb információkatolvashatnak!

Mint, Győrből a Veszprém-Lepsény vasútvonal "ideiglenes", 2007-es szüneteltetése óta nincs közvetlen vonat sem a Balaton északi partjának keleti oldalára, Balatonalmádiba, Balatonfüredre vagy Alsóörsre, sem a déli part fővárosába, Siófokra. A bezárásra - hivatalosan "felfüggesztésként" kommunikálták - a gyér utasforgalom volt az indok."Az észak-déli irányú közösségi közlekedés a térség városai között elfogadhatatlanul alacsony színvonalú, Győr-Veszprém-Siófok-Kaposvár útvonalon napi egyetlen autóbusz járatpár közlekedik, a vasúthoz a rövidebb útvonalú autóbusz járatok sem biztosítanak rendszeres és megbízható csatlakozást. Amikor lehúzták a rolót 2007 tavaszán, nem vizsgálták a rossz menetrendet, valamint azt sem vették figyelembe, hogy a Veszprém-Lepsény és Hajmáskér-Lepsény viszonylat nem kedvező fekvésű. Így az újranyitást követően Győr-Siófok vasúti tengelyben gondolkodunk, amire jelentős igény mutatkozik" - közölte Bödecs Barnabás.A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség koncepciója szerint a kialakult helyzetben a Lepsény-Veszprém vonalon a vasúti személyszállítás újraindítása a térségi és országos közösségi közlekedés következő gondjaira jelentene megoldást. Egyrészt megvalósulna a Balaton körbejárhatósága vonattal."Uniós forrásokból elkészült a 30-as Budapest-Gyékényes vasúti fővonal Balaton-parti szakaszának teljes rekonstrukciója, rövidesen megkezdődik a 29-es számú vasútvonal Szabadbattyán-Balatonfüred közötti szakaszának villamosítása. E vonalszakasz villamosításával egyidejűleg mind személyszállítási, mind forgalmi zavarelhárítási érdekből fontos volna és országos jelentőséggel bírna, ha a Balaton keleti medencéjének körbejárhatósága végre megvalósulna. Erre méregdrága, kisajátításokat, terepmunkákat igénylő, és a Balaton parton közvetlen környezeti terhelést jelentő új vasúti vonalszakasz építése helyett jóval költséghatékonyabb hasonló eredményre vezető megoldás lenne a 27-es számú vasútvonal Csajág-Lepsény közötti szakaszának felújítása, villamosítása.Új beruházást csak egy, a közvetlen Siófok-Balatonfüred között közlekedő vonatok számára kiépítendő, Csajág állomásra történő bejárást kiváltó deltavágány építése jelentene. Igaz ez is elkerülhető, a mai korszerű gyors irányváltásra képes motorvonatokkal. A vonatok a nyári üdülőszezonban két óránként menetrend szerint közlekednének. Szeptembertől május végéig pedig a Balatonfüred-Budapest vonatokról lehetne Csajágon átszállni a Győr-Siófok vonatokra" - magyarázta Bödecs Barnabás.A vonal menti települések közösségi közlekedési igényeit is szolgálná az újraélesztett Lepsény-Veszprém vasútvonal."Álláspontunk szerint a forgalmi igényeknek megfelelő kapacitású, a hegyvidéki közlekedésre is alkalmas, 80-120 fő befogadó képességű, könnyű dízel motorkocsikat kellene közlekedtetni, melyek a nyári szezonban a megnövekedett forgalmi igények kiszolgálására egymáshoz kapcsolhatók és szinkronüzemre képesek. Ezzel a nyári időszakban Győrből mind Siófok, mind Balatonfüred állomásokra közvetlen vonatok indíthatók" - mondta Kertai Máté, a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség munkatársa.Hamarosan meglátjuk, hogyan reagál a MÁV a tervre.