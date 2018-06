Felgyújtották a kemenessömjéni templomot

A celldömölki tűzoltóság felvétele.

Szombatra virradó éjjel fedezték fel, hogy ég a kemenessömjéni katolikus templom - írja a nyugat.hu . Hamar értesítették a polgármestert és a plébánost is.Súlyos, sokmilliós károk keletkeztek. Németh Zoltán plébános a Nyugat.hu-nak elmondta, az egy éve vásárolt orgona teljesen kiégett, de korom van a falakon is, mindent újra kell festeni. A tűz a kórusban keletkezett, szerencsére az egész épületre nem terjedt át.A tüzet felfedező falubeliek még ott helyben elkaptak két fiatalt, akiknek köze lehetett a templomtűzhöz.A helyiek rögtön megkezdték az oltást, amit aztán a celldömölki tűzoltók fejeztek be. A helyszínre vonult a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is, helyszíni szemlét végeztek.A tűz pontos keletkezési folyamatát vizsgálják még, de valóban felmerült a szándékos tűzokozás gyanúja, így a rendőrség is vizsgálja a történteket: rongálás miatt büntetőeljárás indult.Kurucz Attila polgármester elmondta, két ajtón át betörve tudtak bejutni a templomba. A két tettenért fiatal közül az egyik falubeli, a másik a szomszéd faluból való, de szemtanúk szerint társaik is lehettek. Azt is hozzátette, a két fiatalnak nem volt tiszta a tudata, egyáltalán nem voltak a fiatalok beszámítható állapotban. Információink szerint a rendőrség elő is állította őket.