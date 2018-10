Ezeket a határátkelőket zárták le az osztrákok az autósok előtt

A lista a nyugat.hu forrásai alapján a következő:



Határátkelők, ahol ezután autóval vagy motorral TILOS áthajtani:

Andau - Kapuvar (Zugang zur Brücke von Andau)

Baumgarten - Sopron

Baumgarten (Bahnhof) - Sopron

BiIdein - Pornóapáti

Bruckad Leilha (Bahnhof) - Hegyeshalom

Burg (Pinkatal) - Felsőcsatár (Pinkaszurdok)

Deutsch SchQtzen - Horvátlövő

Deutschkreutz - Harka

Deutschkreutz - Nagycenk

Deutschkreutz (Bahnhof) - Sopron

Eberau - Ják

Eisenberg — Vaskeresztes

Gaas - Szentpéterfa

Halbturn - Várbalog

Halbturn - Várbalog (Albertkazmerpuszta)

Heíligenkreuz- Szentgotthárd

Inzenhot (Sankt Emmerich Kirehe) - Rönök

Jennersdorf (Bahnhof) Szentgotthárd

Klingenbach - Sopron (Radweg)

Kiostermarienberg - Ólmod

Loipersbach - Ágfalva

Loipersbach-Schattendorf (Bahnhof) - Sopron

Luising - Kemestaródfa

Lutzmannsburg - Zsira

Lutzmannsburg (Rebberg) - Zsira

Lutzmannsburg (Therme) - Zsira

Mörbisch - Fertőrákos (StraBe)

Moschendorf - Szentpéterfa

Natúrpark Geschriebenstein - Irottkő

Neokenmarkt - Harka

Neusiedler See - Fertőrákos (Wasserweg)

Nickelsdorf- Rajka

Nikifsch — Sopronkövesd

Nikítsch - Zsira

Pamhagen( Bahnhof) - Fertőszentmiklós

Rechnitz - Bucsu

Reinersdorf — Nemesmedves

Ritzing (Helenenschacht) - Sopron (Brennbergbánya)

Schandorf — Narda

Sieggraben (Herrentisch) - Sopron

Wallern- Kapuvár (Zugang zur Brücke von Wallern)



Határátkelők, ahol továbbra is megengedett a motorok és a személyautók átkelése:

Andau - Jánossomorja

Deutsch Jahrndorf - Rajka

Deutsch SchQtzen - Pornóapáti

Deutschkreutz - Kóphaza

Eberau - Szentpéterfa

Halbturn - Várbalog (Albertkazmerpuszta)

Heiligenbrunn - Pinkamindszent

Heiligenkreuz I — StraRe - Rábafüzes

HeíIigenkreuz Wirtschaftspark — Szentgotthárd

Klingenbach - Sopron

Mogersdorf (ZollhausstraRe) — Szentgotthárd

Nickelsdorf ILkw N/S - Hegyeshalom

Nickelsdorf I PV — Autobahn - Hegyeshalom

Nickelsdorf II StraBe PB71 - Hegyeshalom

Pamhagen - Fertőd

Rattersdorf - Kőszeg

Rechnitz - Bozsok

Sankt Margarethen — Fertőrákos (Sopronpuszta)

Schachendorf — Bucsu

Schattendorf - Ágfalva (időszakos)



Burgenland megtiltotta a motorok és személyautók forgalmát a két országot összekötő 60 határátkelő közül 35 helyen –Az osztrák lap szerint nincs szó a határ lezárásáról, gyalog, biciklivel, mezőgazdasági járművekkel, de még akár lovon is átjárható a határ., eddig sem lehetett volna a kishatárok nagy részén autóval átmenni. A két ország közötti megállapodás ugyanis konkrétan megnevezi, melyik határátkelő használható járművel.A tartományban ugyanis szeretnék átirányítani a forgalmat a nagyobb átkelőhelyekre, ugyanis a határ melletti kisebb településen, illetve a kisebb átkelő mellett élőket zavarják a Burgenland és Magyarország között ingázó magyarok.A szabályok nem változtak, csak ezt most már tábla is jelzi.A táblák hátterében egyébként az áll, hogy Ausztria két éve visszaállította a határellenőrzést. Múlt héten pedig arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy jövő év májusáig újabb hat hónapra fenn kívánja ezt tartani a szomszédos országokkal, így a hazánkkal közös határon is.a döntésnek anyagi okai is vannak: az osztrákoknak olyan sokba kerül az újra meghosszabbított határellenőrzés, hogy emberi és anyagi források hiányában ezt tovább nem tudják vállalniAz orf.at információ szerint a táblával ellátott útszakaszokat az osztrák rendőrök ellenőrizni fogják és büntethetik is az autósokat. A tilalmat megszegők akár 2180 euró büntetést is kaphatnak.