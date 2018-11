Ezek a nyugdíj előtt álló ingázók gondjai

A Fairwork program vizsgálta a Magyarországról Ausztriába munkába járók helyzetét, és azokét is, akik csak tervezik a határon át ingázást vagy annak ellenére, hogy a határ mentén laknak, nem vállalják. A felmérés során kiderült, hogy a húsz-harminc százalékkal magasabb bérek a magyar nagyvállalatoknál vezető, középvezető beosztásban dolgozókat nem motiválják ausztriai munkavállalásra. Azért se, mert az osztrákoknál valószínűleg nem tudnának hasonló munkakörbe kerülni. Saját szakmájukban az ausztriai elhelyezkedést nehézkesnek tartják, mert az osztrákoknál főként az alacsonyabb presztízsű állásokat töltik be magyar vagy más külföldi munkavállalók. Óriási különbségek

– Akik vezető beosztásban dolgoznak hazánkban és így megfelelő életszínvonalat tudnak kialakítani Magyarországon is, azok nem szeretnék, ha a családjukkal töltött időből sokat elvenne az ingázás. Viszont közülük azok, akik idegen nyelvi tudással rendelkeznek, elmondták, hogy a jelenlegi munkahelyük elvesztése esetén elsődlegesen ausztriai munkavállalásban gondolkodnának – jegyezte meg Horváth Csaba, a Fairwork projektmenedzsere és hozzáfűzte: a nyugat-dunántúli régióban is tapasztalható munkaerőhiány miatt elindultak a béremelések, de a nagyvállalatok ezt bizonyos szintig vállalják csak és a nagy létszámot kitevő operátoroknál nagyságrendileg nem lesz változás. Hiszen az alacsony munkabér az egyik fő szempontja több cég ittlétének. A nagyvállalatoknál meglehetősen frusztráló azzal szembesülni, hogy a hatékonyabban, eredményesebben működő gyáregységeknek kell eltartaniuk az anyacégeket, pótolni a veszteségeket, miközben a keresetek között óriási a különbség – állítja a projektvezető. Különleges esetek

Az Ausztriában dolgozókat tanácsadással segítő szervezeteknél nagy számban jelentek meg az utóbbi időben nyugdíj előtt álló férfiak. Olyanok is, akik rokkantnyugdíjat igényelnek, és olyan özvegyek is, akiknek férje az osztrákokhoz járt a munka miatt. Akik azonban nem legálisan, nem bejelentve dolgoztak, azoknak a nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés sokkal nehezebb lehet vagy eleve meghiúsul. Jogászhoz a munkavállalók általában csak speciális esetekkel fordulnak, ha egyedül nem tudják elintézni ügyeiket az osztrák hatóságokkal. A magyarok véleménye egyébként az, hogy a tipikus ügyeket az osztrák hatóságok ügyfélbarát módon, gyorsan kezelik, de sajnos a speciális eseteknél gyakran elakad a rendszer. Ezért is van szükség olyan magyar nyelvű szolgáltatásra, amely jogi tanácsokat adhat a dolgozóknak. Problémát jelentenek az olyan esetek is, amikor az osztrákoknál dolgozó magyar Ausztriában már elmehet korengedménnyel nyugdíjba, itthon viszont még nem éri el az ehhez szükséges korhatárt. Ilyenkor egészségügyi hozzájárulást (eho) kell fizetnie, ha ellátást szeretne. Érdekképviselet

Jellemzően nagy arányban lépnek be az osztrák szakszervezetbe a kint dolgozó magyarok, pedig ennek tagdíja van. Vannak olyan ingázók, akik úgy érzik, kevésbé karolják fel a magyar munkavállalók ügyeit az osztrák szakszervezetek jogi képviselői, mint a helyiekét. Ez persze nem biztos, hogy így van. Az osztrákoknak, érdekvédőiknek is fontos, hogy a külföldiek megkapjanak mindent, ami jár nekik, különben olyan bérspirál alakulhat ki, ami őket is hátrányosan érinthetné.