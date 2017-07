EYOF-megnyitó, Tízforrás, Nagy Retro Fesztivál - mutatjuk a hétvége programját!

Kimaradt egy program az ajánlóból? Ott járt egy eseményen és beszámolna róla? Várjuk fotóit és tudósítását a tudosito@kisalfold.hu címre!

Győr07.23 - 29., vasárnap-szombatA nagyszabású és látványosnak ígérkező nyitóünnepséget július 23-án rendezik az ETO Parkban, majd ezt követően 10 sportágban (atlétika, kerékpár, torna, dzsúdó, úszás, kosárlabda, kézlibadra, röpladba, tenisz, kajak-kenu) mérik össze tudásukat a 14-18 év közötti fiatalok. Jegyek a www.jegymester.hu oldalon kaphatók a nyitóünnepsére - ahol zenél az amerikai lemezlovas, Steve Aoki is - , 2990 forintért, míg a versenyekre ingyenes regisztrációs jegyek igényelhetők. A Dunakapu téren pedig az esemény ideje alatt többek között fergeteges koncertek várják a látogatókat.Dunakapu tér07.22., szombat14-22 óra: Vásárváros, gasztronómia.14 órától: a 17. FINA-vb kivetítése.20.30: Taurin Trauma - bűnmegelőzési musical - a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadása.07.23., vasárnap14-22 óra: Vásárváros, gasztronómia.14-20 óráig: a 17. FINA-vb kivetítése.07., 24., hétfő14 órától: Vásárváros, gasztronómia.15-15.40: A Liszt Ferenc Zeneiskola fúvószenekarának koncertje.16.00: Friends Big Band-koncert17 órától: a 17. FINA-vb kivetítése.20.30-22 óra: Esti Egyenleg-koncert07.25., kedd14 órától: Vásárváros, gasztronómia.15-17 óra: Barokk ügyességi vetélkedő.17-19: a 17. FINA-vb kivetítése.20.30 - 22 óra: Dániel Balázs Boogie Woogie Trió és Pleszkán Écska koncertje.07.26., szerda14 órától: Vásárváros, gasztronómia.15-15.20- Face Team akrobatikus kosárlabda-bemutató.15.40 - Energy Dance- Moderntánc-bemutató.16.30 - 17: Hungarocky Egyesület - Táncolás az életünk, rockizz te is velünk!17-19: a 17. FINA-vb kivetítése.20.30: 64U-koncert.07., 23.-29., vasárnap-szombat10-19 óraNapi Program:10.20 „Kalandozoo" – interaktív látványetetésekkel színesített csoportvezetés10.30 Tengerimalac vonat11.00 Zoo Show12.00–12.30 „Hugó fotózás" - készíts egy közös képet az igazi Hugóval az EYOF kabalájával13.00 „Állat-kihajtás" – találkozz a magyar fajtákkal13.45 „Kalandozoo" – interaktív látványetetésekkel színesített csoportvezetés15.00 Zoo Show16.00 Magyar hagyományőrző bemutatók17.00-17.30 „Malac futam" – szurkold végig a malacok vágtáját17.30 Tengerimalac vonat17.30–18.00 „Hugó fotózás" - készíts egy közös képet az igazi Hugóval az EYOF kabalájávalKalandoZOO:A látogatók szakavatott kollégánk vezetése mellett járhatják be az állatkertet, ahol látványos etetésekkel kísérve hallhatnak meglepő történeteket és sok érdekességet, az itt élő állatokról.ZOO Show – állati bemutató:Találkozz személyesen az állatkert sztárjaival és Hugoo kakassal az EYOF igazi kabalájával. Tevék, lámák, papagájok, ragadozó madarak várnak az állatkerti arénában.Pannonhalma2017. július 21. péntek 19.30 óraHelyszín: Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria belső kertje(Esőhelyszín: Pannonhalmi Bencés Gimnázium díszterme)Band of Gypsys Allstars – Tribute to Jimi HendrixHalper László – gitárKovács Zoltán – billentyűs hangszerekFekete István – trombitaKollmann Gábor – altszaxofonCsejtey Ákos – tenorszaxofonKosztyu Zsolt – basszusgitárHajas László – dobA Pannonhalmi Jazzmajor eseményeire érvényes belépőjegy ára egységesen bruttó 3.000,- Ft/fő,amely tartalmaz egy logóval ellátott kristály kóstolópoharat és egy köszöntőitalt, továbbá jogosít azadott koncerten történő részvételre!A megyeszékhelyről indulók és oda érkezők számára mindegyik koncert eseténtranszferlehetőséget biztosítunk. A győri Városháza mellől 18.30 órakor modern, kényelmes,légkondicionált autóbusz indul az adott rendezvényhelyszínre, majd a program után kb. 22.00órakor vissza. A buszjegy ára bruttó 1.500,- Ft/fő/retúr.Fertőd07.21., péntekMarionett-színház 19 óraBeszéljenek a számok-A 25 éves moszkvai szólisták.Az idén 23-szor megrendezésre kerülő fertődi Haydn Fesztivál nagyon gazdag programmal lepi meg az utolsó pillanatban érkező hallgatóságot. Haydn zenéjétől az idén ünnepelt Kodály Zoltánig, barokktól a klezmerig repítik vendégeinket a fafúvós hangszerek neves virtuóz művészei, akik a világ különböző pontjairól érkeznek Fertődre a XXIII. Haydn Fesztiválra.Előadók:Jurij Bashmet – brácsaMoszkvai SzólistákMűsor:N. Paganini: a-moll concertino brácsára és zenekarra(R. Balashov átirata)Fr. Schubert: a-moll „Arpeggione" szonáta D 821(R. Balashov átirata)P. I. Csajkovszkij: C-dúr vonósszerenád Op. 48Jegyvásárlás: Esterházy-kastély recepciójaJegyár: 3000 FtAmatőröknek való?2017-07-22, 16:00-18:00Időpont: 2017.07.22. 19:00Helyszín: Esterházy-kastély, MarionettszínházProgram:F. Mendelssohn: C-dúr szimfónia No. 9 MWV N9F. Mendelssohn: f-moll koncertdarab klarinétra és basszetkürtre Op. 113 No. 1R. Strauss: F-dúr Duo Concertino klarinétra és fagottraBartók B.: DivertimentoKözreműködik:ifj. Kohán István – klarinétKohán István – basszetkürtLakatos György – fagottés a Budapesti VonósokJegyvásárlás: Esterházy-kastély recepciójaJegyár: 3000 FtHegykő07.21., péntekHegykő, szabadtéri színpad, 19.30 óraKFT. Belépő: 2500 forint (elővételben 1750 forint)Nagycenk, Alkotóház, 19 óraSpiritus együttes. Ingyenes.07.22, szombatHegykő, Csipkeház, 20 óraPátkai Rozina. Belépő: 1800 forint (elővételben 1260 forint).07.23., vasárnapHegykő, szabadtéri színpad, 19.30 óracharlie-koncert. Belépő: 3500 forint (elővételben 2450 forint.)Az ökotúrákról és azKomárom07.22., szombatMonostori Erőd, 20.30 óraA könnyűzenei fesztiválon a '90-es évek szerelmeseinek szerveznek koncertsorozatot. Jegyár elővételben 3000 forint, a helyszínen 3500 forint.Program:20.30.: BanDJ Warm up21.30.: Ámokfutók22.00: BanDj22.15.: UFO22.45: BanDj23.15.: Animal Cannibals24.00: BanDj0.30.: V-Tech/Kefír1.00.: Happy Gang1.30.: BanDj1.45: Betty Love2.15: BanDj07.22., szombatBrigetio Gyógyfürdő, Komárom 10 óraA Klapka György Múzeum munkatársai múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és Komárom római múltjával és római kori fürdőkultúrájával kapcsolatos beszélgetésekre várják az érdeklődőket.A tudásra szomjas vendégeink Komárommal és Brigetioval kapcsolatos kvízt tölthetnek ki a gyermekmedence mellett található Tourinform házban.Újra kinyit a Mesterporta, ahol a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület tagjai a csuhézás mesterségére tanítják majd az érdeklődőket.A Monostori erőd szintén foglalkozásokkal készül.A sportot kedvelők búvárkodhatnak és extrém kerékpáros bemutatót láthatnak.13.30 és 15.00 órától a TAC Kerékpár Szakosztály tart extrém kerékpáros bemutatót az új büfésor melletti zöld területen.A fesztivál sztárvendége: Dér Heni lesz, aki 14 órától lép fel az élmény és az úszómedence közötti színpadon.16 órától Écsi Gyöngyi felvidéki mesemondó várja a gyerekeket "Az élet és a halál vize"bábos meseelőadás, Palóc népmese Jankó királyfiról és Tündérszép Ilonáról és arról, hogy mennyi bölcs döntést kell hozni ahhoz, hogy az emberfia belekóstolhasson az élet vizébe.Vendégeink a különböző helyszíneket tombola jegyet gyűjthetnek, a tombola sorsolásra 15.50 perckor kerül sor a színpadnál.Sopron07.23., vasárnapErzsébet-kerti zenepavilon, 18 óraProgram: Drazsé zenekar - koncert gyerekeknek. Ska Tunes Instrumentális reggae és ska zene.07.21., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30. A belépés ingyenes.07.22., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30. A belépés ingyenes.A legnagyobb alternatív slégereket hozza el a Búgócsigába a soproni lemezlovas.