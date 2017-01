Extrém hideg: mínusz 10 fok éjszaka - Sopron, Kapuvár és Csorna környékén még hófúvás jöhet - fotó

jelentette olvasónk.A várhatóan még több napig tartó extrém hideg miatt új éjjeli menedékhely nyitását rendelte el Budapesten Tarlós István főpolgármester. A FÖRI V. kerület, Akadémia utca 1. szám alatti székházának színháztermét hétfő este hat órától nyitják meg a rászorulók előtt. Matracokat és alapvető élelmezést a Máltai Szeretetszolgálat és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei biztosítja. Ezzel most első lépcsőben ötven krízishellyel növelik a szociális ellátók által üzemeltetett állandó és ideiglenes kontingenst (amelynek kihasználtsága 90-93 százalék között van)Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzésében azt írta:A legkevésbé hideg térség a Nyugat-Dunántúl tartósan felhős vidéke lesz. A Dunától keletre azonban sokfelé lehet mínusz 20 fok körüli hőmérséklet, sőt az Északi-középhegység havas, szélvédett völgyeiben akár mínusz 25 fok is várható.Az ország nagy részén csapadékmentes az idő, de a Duna-Tisza közén valamint Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében, továbbá Polgár és Tiszafüred térségében esik vagy szállingózik a hó. A gyorsforgalmi utak és a főutak az Alföldön és a Dunántúl keleti felén szárazak, a korábbi csapadék miatt a Győr - Kaposvár vonaltól nyugatra még mindig vizes, sónedves az úthálózat, Csorna, Sárvár és Fertőszentmiklós térégében hókásás szakaszok is előfordulnak. A friss csapadék nyomán, a Duna-Tisza közén is vizessé váltak a főutak.Téliesebbek az útviszonyok az alsóbbrendű utakon. Vas és Zala megyében, valamint Fertőszentmiklós és Csorna térségében letaposott havasak, vagy latyakosak a mellékutak, Pápa és Balassagyarmat környékén továbbra is jeges, jégbordás az alsóbbrendű utak felülete. Kiskőrös térségében a jelenlegi havazás miatt vékony hóréteg fedi a mellékutakat.Általában gyenge vagy mérsékelt a légmozgás, de közepes erősségű szelet Sárvár, Keszthely és Nyékládháza környékéről jeleztek.A hőmérséklet -7 és -2 °C között változik.Soproni járás - Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.Kapuvári járás - Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.Csornai járás - Gyenge hófúvás. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.Az Országos Meteorológiai Szolgálat alacsonyabb fokozatra redukálta a korábban hófúvás veszélye miatt kiadott másodfokú riasztást, így Magyarország területén jelenleg nincs érvényben másodfokú (narancssárga) riasztás. Az elsőfokú riasztás azonban továbbra is érvényben maradt hófúvás veszélye miatt. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi linken elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon >>

Épülnek már a hótorlaszok? Várjunk olvasóink fotóit: tudosito@kisalfold.hu

a Dunántúlon tovább erősödő, helyenként viharos lökésekkel kísért (45-70 km/h) északi szél a Dunántúl nyugati megyéiben, a hóval borított tájakon jellemzően alacsony, de északnyugaton kis területen (elsősorban Sopron tágabb térségében) már magasabb hótorlaszokat építhet a délutáni órákig.

Az ország nagy részén csapadékmentes az idő, csak Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében, valamint Cegléd és Emőd térségében szállingózik a hó. A gyorsforgalmi utak és a főutak az ország nagy részén szárazak, a Dunántúl nyugati részén, a Győr - Kaposvár vonaltól nyugatra, valamint Hajdú-Bihar megyében illetve Cegléd és Kecskemét környezetében vizes vagy sónedves az úthálózat,és Sárvár térégében hókásás szakaszok is előfordulnak.Téliesebbek az útviszonyok az alsóbbrendű utakon. Vas és Zala megyében, valamint Fertőszentmiklós és Csorna térségében letaposott havasak, vagy latyakosak a mellékutak, Pápa és Balassagyarmat környékén jeges, jégbordás az alsóbbrendű utak felülete.Általában gyenge vagy mérsékelt a légmozgás, de közepes erejű szél fúj a Dunántúlon többfelé, Békés megyében, Mohács és Szolnok körzetében, erős szelet Vas megyéből, Keszthely, Fertőszentmiklós és Nyékládháza környékéről jeleztek.- A 85-ös főúton Győr és Kóny között, a 86-os főúton Répcelak térségében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A délutáni órákig esetenként a forgalmat néhány percre megállítják.A 85-ös főúton Szárföld és Kapuvár között az út menti növényzetet gondozzák. Több szakaszon lassan haladó munkagép okoz útszűkületet - közölte az útinform facebook oldalán.A balatoni komp a jegesedés miatt nem közlekedik.- A főutak az ország keleti felén szárazak, a Dunántúl nagy részén sónedvesek, Sárvár és Csorna közelében jégkásásak. A mellékutakon többnyire száraz, viszont Vas és Zala megyében, a Bakonyban és Balassagyarmat közelében hó- és jégbordás, letaposott havas a burkolat.A Duna-Tisza közén és az Alföldön általában gyenge a légmozgás, vagy szélcsend van. A Dunántúlon elvétve, valamint az északkeleti megyékben helyenként közepes erősségű szél fúj. Fertőszentmiklós, Keszthely és Fonyód térségében erős széllökésekre kell számítani.A Dunántúlon tovább erősödő, helyenként viharos lökésekkel kísért szél a Dunántúl nyugati megyéiben, a hóval borított tájakon jellemzően alacsony, de északnyugaton kis területen (elsősorban Sopron tágabb térségében) már magasabb hótorlaszokat építhet a délutáni órákig.Délutánig a nyugati határ közelében időszakos hószállingózás is lehet. A Dunától keletre is lehet hószállingózás, akár gyenge havazás. Hétfő délutánig a Dunától keletre eső területeken kisebb körzetekben akár 1-3 centiméter körüli hóréteg is kialakulhat. Hétfő délutántól északkelet felől előbb északon, majd később a Dunántúlon nagyobb területen van esélye havazás kialakulásának, amelyből az éjféli órákig maximum 3 centiméter hó hullhat.8.05 - Hóátfúvás -- Olvasónk fotója

Ön mit tapasztalt az utakon? Írja meg és küldjön fotót! tudosito@kisalfold.hu

8.00 - A gyorsforgalmú utak burkolata nagyrészt száraz, az M1-es autópálya bicskei, komáromi, illetve az M7-es autópálya eszteregnyei szakaszán sónedves - közölte az útinform hétfőn reggel.A főutak általában szárazak, de a DunántúlonKörmend és Sárvár tájékán havasak, latyakosak. A mellékutakon többnyire száraz a burkolat, viszont Vas és Zala megyében, a Bakonyban és Balassagyarmat közelében hó- és jégbordásak, letaposott havasak.miatt több helyen havas, jeges a 85-ös főút - írta olvasónk hétfőn reggel. Az M85-ös autóút Csorna és Győr között száraz.az út jól járható, hóátfúvás nincs, bátran el lehet indulni. Fertődön a buszok járnak, nincs fennakadás A Sopronból induló személyvonat is pontosan érkezett Fertőszentmiklósra - tudtuk meg olvasónktól.. Az útinform tájékoztatása szerint a gyorsforgalmú utak és főutak általában szárazak, de a Dunántúlon Fertőszentmiklós és Csorna közelében, a Bakonyban, a Balaton-felvidéken, Vas és Zala megyében, a somogyi dombok között, valamint Szeged térségében sónedvesek, Körmend és Sárvár tájékán havasak, latyakosak. A mellékutakon többnyire száraz a burkolat, viszont Vas és Zala megyében, a Bakonyban és Balassagyarmat közelében hó és jégbordásak, a letaposott hótól síkosak.Keleten, kiemelten Borsod keleti felén, Szabolcsban, illetve elsősorban Jász-Nagykun megye egyes részein az erős vagy viharos (45-75 km/h) szél a hóval borított tájakon kisebb körzetekben hordhatja a havat a déli, kora délutáni órákig.A Dunántúlon tovább erősödő, helyenként viharos lökésekkel kísért (45-70 km/h) északi szél a Dunántúl nyugati megyéiben, a hóval borított tájakon jellemzően alacsony, de északnyugaton kis területen (elsősorban Sopron tágabb térségében) már magasabb hótorlaszokat építhet a délutáni órákig.

Délutánig a nyugati határ közelében időszakos hószállingózás nem zárható ki (lepel).A Dunától keletre időszakosan hószállingózás, gyenge havazás alakulhat ki (általában kb. lepel-1 cm). Hétfő délutánig a Dunától keletre eső területeken kisebb körzetekben nem zárható ki 1-3 cm körüli hóréteg kialakulása.Előreláthatólag hétfő délutántól északkelet felől előbb északon, majd később a Dunántúlon nagyobb területen van esélye havazás kialakulásának. Az éjféli órákig kb. lepel-3 cm hó hullhat.Napközben mindenütt -10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.