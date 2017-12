Esőre, havas esőre és hóra is számíthatunk csütörtökön

Túlnyomóan borult idő lesz, csupán a Dunától keletre lehet időnként vékonyabb a felhőtakaró. Nyugat felől egyre többfelé ered el az eső, amelyet a Dunántúlon és a főváros környékén késő délutántól havas eső vált fel; a magasabban fekvő helyeken, illetve estefelé már síkvidéken is havazhat.



Elsősorban a Dunántúlon és északon 10-15 mm csapadék valószínű.

Eleinte csak eső várható, majd a déli órák környékén nyugat, északnyugat felől halmazállapot-váltás kezdődik: elsősorban a dunántúli és a főváros környéki hegyvidékeken lehet havazásra számítani.

A Bakonyban és a Gerecsében akár 5-10 cm friss (tapadó) hó is hullhat az esti, éjféli órákig.



Ugyanakkor délután délen, valamint az ország középső harmadában helyenként zivatar is kialakulhat.



A déli, délkeleti szelet többfelé erős, a Kisalföldön és a Dél-Alföldön viharos lökések kísérhetik, majd a szél a Dunántúlon északnyugatira fordul, és továbbra is erős marad.



A csúcshőmérséklet 5 és 13 fok között valószínű, de a Dunántúl északi és nyugati részén már délelőtt csökkenni kezd a hőmérséklet. Késő estére 0 és +8 fok közé hűl le a levegő.