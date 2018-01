Esküvői Kiállítás, bulik és koncertek Győrtől Sopronig - hétvégi programajánló

Ajánlana egy érdekes hétvégi programot, ami kimaradt az ajánlóból? Írja meg a hozzászólások között, vagy küldje el az online@kisalfold.hu címre!

Győr01. 20–21., szombat-vasárnapZichy-palota, 10–18 óra2018-ban immár 24. alkalommal szervezik meg az Esküvői Kiállítást a házasulók számára, bemutatva az aktuális esküvői trendeket s az esküvői szolgáltatások széles körét. Az anyakönyvi hivatal a kiállítás ideje alatt a párok számára ügyeletet tart, így lehetséges a helyszínen az esküvői időpontok lefoglalása is. A szertartással kapcsolatos teljes körű ügyintézés elintézhető a helyszínen. A rendezvény látogatása ingyenes.01. 20., szombat10 és 11 óra: Aprók Színháza: Cinege, cinege, kismadár. Vaskakas – Aprók Terme.Hogy a két madárleső manónak összesen hány puha-pihe-csipogós-röpülős fiókája van, s hogy azok milyen fülbemászó csiviteléssel, trillázással, csipogással röpködnek, megtudhatják, ha megnézik kicsike gyerekeiket ölükben ringatva a Vaskakas Bábszínház harmadik, csecsemőknek szóló előadását, a Cinege, cinege, kismadár című produkciót, melyet Kocsis Rozi (Blattner Géza-díjas) állított színpadra.01. 21., vasárnap11 óra: Szemenszedett mese. Vaskakas – kamaraterem.01. 20., szombatVaskakas Művészeti Központ, 15 és 19 óra2018-ban megújulva készül ismét Győrbe a Monarchia Operett „Újévi operettshow"-ja több száz látványos jelmezzel, kitűnő énekhan-gokkal, élő zenekarral.A hagyományossá vált operettgála, amely 2018-ban csak januárban lesz látható Győrben, sztárja Esztergályos Cecília lesz, aki ezen az estén egy különleges szerepben az operettek kultikus alakjává válik és elvarázsolja a nézőket mindenkit megkacagtató humorával. A fiatalos, lendületes gálában többek között a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő, a Bajadér, A víg özvegy, a Cigányszerelem, a Mágnás Miska, a Mária főhadnagy a Csókos asszony dallamai is megszólalnak.01. 19., péntekRómer-ház, 20 óra01. 20., szombatRómer-ház, kapunyitás 20.30 óraRómer-házJegyár: normál: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft.01. 18., csütörtök01. 21., vasárnap15 óra: Testről és lélekről. Magyar játékfilm17.30 óra: Kedi – Isztambul macskái. Feliratos, török-amerikai dokumentumfilm19.30 óra: Lady Macbeth. Angol filmdrámaA vidéki Anglia, 1865. Az ifjú Katherine fuldoklik szerelem nélkül kötött házasságában, nála jóval korosabb, megkeseredett férje és annak rideg családja nyomása alatt. Amikor szenvedélyes viszonyt kezd férje birtokának egy szolgájával...01. 21., vasárnapVaskakas Művészeti Központ, 11 óraElőadás 5 éven felülieknek.A Grimm testvérek e kevésbé ismert meséje egy fordított világban játszódik: egy országban, ahol mindenkinek egy, három vagy öt szeme van. Egy országban, ahol a két szemmel született Erzsikére ferde szemmel néznek. Hisz olyan furcsa, idegen, ijesztő. A különleges, vicces Hamupipőke-történetben a kiközösített, cselédsorban tartott, kétszemű kislány jó szíve és bátorsága végül győzedelmeskedik, sőt, még a párját is megtalálja. Mi, nézők pedig talán megtanulunk más szemmel nézni azokra, akik nem olyanok, mint mi vagyunk.01. 19–21., péntek-vasárnapPannonhalmi borvidékHa január vége, akkor Vince-nap, ha Vince-nap, akkor nyitott pincék és pincejárás a Pannonhalmi borvidéken! Ahogy a gyakorlott pincejárók már megszokhatták, a péntek a ráhangolódás napja, a szombati napon borvidéki buszjárat is közlekedik, megkönnyítve a pincészetekhez, programhelyekhez történő eljutást, majd a vasárnap a levezető nap... A „jogosítványkímélő" utazást biztosító borvidéki buszjárat kétóránként, menetrendszerűen indul Győrből a Hotel Famulus elől. A napijegy ára: 2000 Ft/fő.Nyúlon a Hangyál Pince, a Cseri Pincészet és a Soós Pince esetében, Pannonhalmán a Herold Pincénél a borvidéki buszjárat megállójától 2–8 perces sétával lehet eljutni a kiválasztott pincékig.Kérjük, réteges öltözködéssel készüljenek!Mosonmagyaróvár01. 19., péntekFlesch-központ, 18 óraStockerau, Wieselburg, Samorin és Mosonmagyaróvár zenetanárai adnak koncertet. A belépés díjtalan.Táncház01. 20., szombatFehér Ló Közösségi Ház, 17 óraElőször a kicsiket várják, akik a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek a népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal, Galgócziné Nyáradi Csilla és Galgóczi Attila segítségével. Közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja meglepetéssel a gyerekeket. 20 órától kezdődik a nagyobbak számára a táncház. Ők a Kislaptáros népzenekar zenéjére mulathatnak.01. 19., péntekFehér Ló Közösségi Ház, 9.30 óraKözkívánatra! Egy legendás magyar rajzfilm elevenedik meg ismét a vásznon, melynek hőse egy bátor rendőr és kis barátja. Az izgalmas történet helyszíne pedig a városon kívül található, ahol még a fák is veszélybe kerülhetnek.Előzetes bejelentkezés a 06-30/916-7664-es számon.01. 19., péntekFehér Ló Közösségi Ház, 17 óraPapírtányér figurák különlegesen, csillogóan, nyomdázás, kavicsfestés. A foglalkozásra óvodáskortól várjuk az ügyes kezű gyerekeket. Anyagköltség: 500 Ft.01. 20., szombatFehér Ló Közösségi Ház, 14 óraSzakkörvezető: Burda Zsuzsa és Móczi Sándor képzőművészek.01. 21., vasárnapFehér Ló Közösségi Ház, 16 óraSzeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat: egy igazi havas, jeges, didergő, mégis szívet melengető történet a szeretetről, egy testvérpár történetének tükrében, és közben nem marad el a hóesés sem. A vetítés után színezés és játék várja a kicsiket és a nagyokat. A részvétel ingyenes.Darnózseli01. 19., péntekKözségi könyvtár, 16.30 óraMosondarnó és Zseli története és értékei, 1. rész. Vetített képes helytörténeti előadás-sorozat. Előadó: dr. Karácsony István helytörténész. Az előadás ingyenes.JánossomorjaJánossomorja, 01. 20., szombat, Sós Antal Közösségi Ház, 10 óra. A belépés ingyenes.Bősárkány01. 21., vasárnapMűvelődési ház, 17 óraHyppolit, a lakáj – zenés vígjáték három felvonásban.A Moson-Szél Egyesület Jánossomorja előadásában.Sopron01. 19., péntekLiszt Ferenc Kult. Közp., 19 óraBeszélgetéssorozat Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkésszel. Az est vendége Laár András előadómű-vész. Téma: Hogyan ne dögöljünk meg? Mentálhigiénés, megőrülésgátló tanácsok.Jegyár: 2500 Ft.01. 19., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraVarga Livius és zenekara koptatja a deszkákat.Lemezbemutató koncert. Belépő: 1300/1800 Ft.01. 20., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraKét tehetséges ifjú soproni zenekar a Búgócsigában. Belépő: 500 Ft.Vizeli Trió-koncert és táncház01. 20., szombatGYIK Rendezvényház, 17 óraA német nemzetiségi önkormányzat közgyűlése és bálja.