Erre figyeljen, ha tüzet gyújt a szabadban!

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.



Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.



A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.



A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.



Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.



Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.



Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat.



Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a bírság.

Az elmúlt napok csapadékmentes, tavaszias időjárása és a szél nagymértékben segíti a szabadtéri tüzek kialakulását és gyors terjedését. A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.A hétvégén, szombaton négy, vasárnap két esetben vonultak szabadtéri tűzhöz megyénk tűzoltói, hétfőn pedig tovább emelkedett a szabadban keletkezett tüzek száma -Hétfőn Győr-Moson-Sopron megyében több szabadtéri tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Délelőtt a 82-es főút mellett Écs és Pannonhalma között égett a száraz fű mintegy 1000 m2-en, később Gyirmóton közel 5000 m2-en égett az avar és aljnövényzet, majd Győrben az Alpesi utcában is szabadtéri tűzhöz vonultak a tűzoltók, ahol pár négyzetméteren gyulladt meg a fű.Délután a 81-es számú főút mellett Mezőörs közelében mintegy egy hektáron gyulladt meg a nádas és a gaz.Este Gyirmóton a horgászfalu közelében 500 m2-en a száraz fű és a nád égett. A tüzeket a győri és pannonhalmi hivatásos, illetve a pannonhalmi és veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók fékezték meg, a tűzesetek során nem sérült meg senki.Az esetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival: