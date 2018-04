Elpuhult, sokat ül az irodában? Jelentkezzen és felkészítik a Pannonhajszára Győrben!

ide kattintva nézhetnek! További képeketnézhetnek!

Fotók: Pannonhajsza

Kalandra fel!



Felkeltettük az érdeklődését, szeretne indulni a Pannonhajszán? Vállalja a Csesznekig vezető rögös utat az edzőteremben? Ha igen, az info@pannonhajsza.hu e-mail címre küldje el fényképes jelentkezését rövid motivációs levéllel együtt. Kérjük, az e-mail tárgyába írják be: kihívás. Felkeltettük az érdeklődését, szeretne indulni a Pannonhajszán? Vállalja a Csesznekig vezető rögös utat az edzőteremben? Ha igen, aze-mail címre küldje el fényképes jelentkezését rövid motivációs levéllel együtt. Kérjük, az e-mail tárgyába írják be: kihívás.

Világszerte egyre népszerűbbek az extrém akadályfutó-versenyek. Az elsőPannonhalma környékén indították két és fél éve. A népszerűség ára, hogy a"kinőtte" az első helyszínt. A győri szervezők már tavaly is a cseszneki vár csodás természeti környezetében rendezték a versenyt. Idén május 19-én lesz a nagy kihívás.Az eredeti elvek azonban nem csorbultak, sőt. A résztvevőknek több kilométeres pályán legalább 15 különböző akadályt kell leküzdeniük. Az indulók két táv közül választhatnak: 7+ km-hez 15+ akadály, míg 14+ km és 20+ akadály jár. A Hajszákra jellemző, hogy az akadályok sokszínűek, változatosak. Mindegyik tartogat nehézséget, egyes akadályok leküzdése mégis élményszámba megy. Lehet lándzsával dobni, íjat lőni, szalmabálát mászni, zsákban futni. Jelen sorok írója részt vett a tavaly ősszel Normafán rendezett NemzetiHajszán. Nos, ott még memóriajátékot is kaptunk, diót is törhettünk.és a Kisalföld közös kihívásán most lehetőséget kínálunk arra, hogy olyan Olvasó is próbára tegye magát Cseszneken május 19-én, aki rég eltávolodott a sportos életmódtól."A kiválasztott indulót alaposan felkészítjük a Pannonhajszára. Felmérjük a fizikai állapotát, dietetikus segítségével táplálkozási tanácsokat kap. Május 19-ig heti három ingyen edzést biztosítunk neki a Yakuza Fitnessben az ETO Parkban. Az edzések között lesznek alkalmak, amikor személyi edző felügyelete mellett készülhet a versenyző" - mondta Tálos Gergő, a Pannonhajsza főszervezője. A 14 ezer forintos nevezési díjat is mi álljuk a bátor jelentkezőnek. Olvasónk összesen több mint 100 ezer forint értékű csomaggal hozhatja magát formába és nem utolsósorban a cseszneki megmérettetésre.A Pannonhajszán most májusban fog debütálni az "élményfutam". Utóbbi számban indul majd a felkészített versenyzőnk. Az élményfutam során nem lesz szintidő, illetve egy-egy próba sikertelen teljesítése esetén kevesebb büntetéssel néznek szembe az indulók. (Büntetés alatt a fekvőtámaszokra épített "hajszaugrást" kell érteni.)Végezetül, van még egy jó hírünk: a szerencsés kiválasztott nem egyedül fog izzadni az edzőteremben. Egyelőre nem árulunk el a minden részletet, de egy 69 éves győri úr már megkezdte a tréningeket a cseszneki próbára. A Hajszák történetének ő lesz a legidősebb versenyzője. A felkészüléséről hamarosan beszámolunk.