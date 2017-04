Elnézést kért a szolgáltató a kolontári ügyfelétől, akitől visszakövetelte a vörösiszap által elvitt modemet

Válaszolt a UPC



Szerkesztőségünknek elküldte a válaszát, az alábbiakban idézzük az állásfoglalásukat.



"Cégünk mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ügyfeleinket kiemelt figyelemben részesítsük és törekedjünk a felmerülő problémák gyors megoldására. A katasztrófa idején úgy döntöttünk, hogy támogatást nyújtunk az iszapkatasztrófa által sújtott ügyfeleinknek, és minden sérült berendezéshez kapcsolódó kötelezettség alól mentesítjük őket.

A jelenlegi sajnálatos helyzet csupán egy adminisztrációs hiba eredménye, amely nincs összhangban a katasztrófa sújtotta előfizetőinkkel kapcsolatos korábbi gyakorlatunkkal.

Amint értesültünk a kialakult helyzetről, felvettük a kapcsolatot előfizetőnkkel, kifejeztük sajnálatunkat, és megnyugtattuk, hogy a hiba miatt megjelenő tartozást töröltük."

Hat és fél évvel a kolontári iszapkatasztrófa után az egyik műsorszolgáltató 65 ezer forintot követel egyik előfizetőjétől, mert nem adta vissza a nála levő modemet – tudósított az ATV Híradó.Egy kolontári férfi a napokban kapott volt kábelszolgáltatójától levelet, amelyben arról tájékoztatták: még mindig nem adott vissza egy eszközt, ami nála volt. Nem is adhatta, a modem megsemmisült ugyanis a 2010-es iszapömléskor.A férfi nevén két modem van, a másik eszköz az édesanyjánál volt, aki meghalt a katasztrófában. Annak az eszköznek sikerült tisztázni a sorsát. A másikénak viszont nem, amiatt küldték az újabb levelet, amelyben 8 napon belüli kifizetésre kötelezték az ügyfelet. Ha nem fizet, a tartozását továbbadják egy behajtó cégnek.A vörösiszap nemcsak a férfi, hanem a testvérei házát is elvitte, szüleik otthonát ugyancsak elöntötte a mérgező anyag. Édesanyja nem tudott már kimenekülni, holttestét három nappal később találták meg.A férfi nem érti, hogy neki miért 65 ezer forintot számláztak ki, ha az édesanyja modemjéért annak idején 11 200 forintot követeltek.Az ATV Híradó kereste az ügyben érintett szolgáltatót is, de adásig nem válaszoltak a levelükre.