Elkezdik az M1-es autópálya burkolatjavítását - korlátozásokra, dugókra számíthat

Az M1-es autópálya mindkét irányán, több szakaszon is nagy felületű burkolatjavítási munkálatok kezdődnek március 12-től - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdán.



A közlemény szerint az autósoknak korlátozásokra és torlódásra számíthatnak a gyorsforgalmi úton hétvégenként, és akár éjszakánként is.



A tervek szerint az M1-es autópálya bicskei szakaszán, Hegyeshalom irányába, a 46-os és a 60-as kilométerszelvények között indulhatnak el először a munkálatok. Ezzel párhuzamosan az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán március 19-től március 22-ig a 68-69-es kilométerszelvények között kezdődik meg - terelés mellett - a burkolat javítása, így előreláthatólag három napig az autósok ezen a szakaszon csak egy forgalmi sávon tudnak majd közlekedni.



Március 23-tól a 68-as kilométerszelvénytől a 105-ösig hétköznaponként 7 és 19 óra között végzik a szakemberek a nagy felületű burkolatjavításokat.



A Hegyeshalom felé vezető oldalon két és fél kilométeres szakaszon Biatorbágy térségében, illetve mintegy 12 kilométeres szakaszon a Herceghalom-Bicske vonalon lesznek sávfelújítási munkák.



A beruházás előreláthatóan 4-5 hónapot vesz majd igénybe, ennek pontos ütemezéséről a társaság később ad tájékoztatást.



Hozzátették, hogy lokális javítási munkákat is folyamatosan végeznek a cég szakemberei: szerdán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske és Tatabánya között, a 39-es és az 50-es kilométerszelvények között folyik munkavégzés, és lesznek korlátozások.