Elhajlások a betétdíjak körül - Ha száz forintért adják el az üveget, annyiért is kötelesek visszavenni

Egy neves hazai borászat különleges üveget terveztetett borainak, ezért plusz száz forint betétdíjat számolnak fel a boltokban. Ez mindig ki is van írva az üzletek polcaira. Eddig ugyanennyiért vissza is váltották ezt a fajta üveget, ha visszavittem az üzletbe. Ám egy ideje a hozzánk közel lévő kisboltban csak ötven forintot hajlandók fizetni, ezért a visszavitt üvegért, holott továbbra is árulják az említett bort és továbbra is száz forint betétdíjat számolnak fel vásárláskor. Én úgy gondolom, sok kicsi sokra megy és ez nem korrekt eljárás. Megtehetik ezt? Dönthet így a boltvezetés vagy egységes szabályok vannak erre vonatkozóan? Persze megtehetem, hogy máshova megyek ezentúl üveget visszaváltani. Ezt akarták elérni, nem akarnak az üvegvisszavétellel bajlódni?

Üvegvisszaváltás – A forgalmazó a betétdíjas terméket teljes nyitvatartási idejében köteles visszavenni az eladás feltételeivel azonos módon.

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakértőinek tájékoztatása szerint minden forgalmazóra kötelező érvényű a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet. Tehát a boltvezetés attól nem térhet el, nem maga dönt a náluk forgalmazott betétdíjas termékek visszavásárlási díjának meghatározásakor. A rendelet ugyanis előírja, hogy a forgalmazó a betétdíjas terméket teljes nyitvatartási idejében köteles visszaváltani, az eladás feltételeivel azonos módon. Azaz ha eladáskor száz forintot számított fel betétdíjként, akkor visszaváltáskor is ennyit köteles kifizetni a vevőnek.A rendelet arra is kitér, hogy készpénzben kell visszafizetni a betétdíjat, nem teheti meg azt az üzlet, hogy csak az összeg levásárlási lehetőségét biztosítja. Persze, ha ezt a vevő kéri, akkor az üveg visszaváltásakor járó összeget újabb termék vásárlásakor a vételárba beszámíthatják.Jó tudni, hogy a boltokban kötelező a betétdíj összegét a számlán feltüntetni, méghozzá a betétdíjas termék, azaz például a bor árától elkülönítve. Emellett a fogyasztók tájékoztatása érdekében a visszaváltásra kijelölt helyen ki kell írni a betétdíjas termék megnevezését és a betétdíj mértékét. A visszaváltandó termék állapotára vonatkozó, a gyártó által meghatározott követelményeket, a visszaváltás feltételeinek változását is hasonlóképp közzé kell tenni, a változások előtt legalább három hónappal.Ha a vevő egy üzletben a szabályozástól eltérő üvegvisszaváltási gyakorlatot tapasztal és a jogsértést észrevétele nyomán se szüntetik meg, akkor érdemes bejelentést tennie az illetékes járási hivatal fogyasztóvédelmi osztályánál.Olvasóink hasonló fogyasztóvédelmi kérdéseiket elküldhetik szerkesztőségünknek a rimanyi.zita@kisalfold.hu e- mail-címre. A szakértői válaszokat lapunkban jelentetjük meg.