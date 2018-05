Életfogytiglanra ítéltek egy bobai férfit volt barátnője meggyilkolása miatt

Kustos Anna tájékoztatása szerint a férfit aljas indokból, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében, valamint egy rendbeli, életveszélyt okozó testi sértés bűntettében találták bűnösnek.



A mentőápolóként dolgozó, akkor 36 éves férfi 2013-ban egy elsősegélyképzésen ismerkedett meg az akkor 16 éves lánnyal, a közös szakmai érdeklődésből vonzalom, majd szexuális kapcsolat lett. A férfi többször bántalmazta a lányt, aki ezt elmesélte barátnőinek. Miután 2015 februárjában kiderült, hogy a vádlottnak az élettársától gyermeke lesz, a férfi közölte a lánnyal, hogy be akarja fejezni a kapcsolatukat.



Néhány hónappal később, 2015. június 21-én a férfi meglátogatta a lányt, aki ekkor több dolgot is számon kért rajta és szidalmazta őt. A vádlott ezen feldühödött és bántalmazta volt barátnőjét, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A férfi elindult haza, de tartott attól, hogy a lány feljelentheti és így kapcsolatukról várandós élettársa is tudomást szerez. Elhatározta, hogy megöli a lányt, ezért visszament a házba.



A lány elvesztette az eszméletét és vérző fejjel a pincelejárat előtt feküdt. A férfi levonszolta a pincébe és fejét egy gerendának ütötte. Ezután mobiltelefonon felhívta a sértett apját, akinek azt állította, hogy a lány az imént felhívta és azt mondta neki, hogy balesetet szenvedett, leesett a pincébe.



A férfi ezt követően értesítette a mentőket, akiknek azt mondta, hogy újraélesztést végez. A bejelentés közben azonban a lány magához tért, nyöszörögni kezdett, ezért a férfi befogta volt barátnője orrát és száját, amíg az meg nem fulladt. A mentők kiérkezésekor azt imitálta, hogy még mindig a lány életéért küzd.



Az ítélet szerint a vádlott legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételesen szabadságra. Az ügyész tudomásul vette a törvényszék döntését, a vádlott és védője azonban téves minősítésre hivatkozva enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.