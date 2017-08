Életet mentettek a STRAND Fesztivál mentősei

A fesztivál közelségének köszönhette életét egy Zamárdiban dolgozó férfi. A STRAND Fesztivál orvosi szolgálata élesztette újra a rendezvényen kívüli büfé dolgozóját.



Júliusban arról számoltak be a hírek, hogy a Balaton Sound orvosi szolgálatának köszönhette életét egy 60 körüli férfi, aki unokájával érkezett Zamárdiba fürdőzni, majd rosszul lett és a közeli fesztivál orvosai mentették meg az életét.

Most ismét ez az orvosi csapat, a STRAND Fesztivál orvosi szolgálata mentett meg egy életet.



Dr Szeles Géza, a rendezvény főorvosa arról számolt be, hogy a fesztivál területén kívüli működő büfé 50 év körüli dolgozója lett rosszul, akihez a fesztivál egészségügyi szolgálata sietett segítségül.



A középkorú férfi infarktust kapott, a fesztivál orvosai azonban hamar a helyszínre értek, újraélesztették és stabil állapotban a siófoki kórházba szállították.