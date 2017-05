Élelmiszermentés nélkül sokan nem ismernék az ananászt - győri videó, fotók

Rengeteg élelmiszer megy a kukába



Friss kutatás szerint 200 ezerre tehető azoknak a diákoknak a száma, akik a tanítási szünetekben nem jutnak elegendő élelemhez. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szerint itthon 1,8 millió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik évente.

A Tesco Győrben is(Perfectly Imperfect) kínálatát. Az áruházlánc azért árulja az esztétikai hibás, de minőségileg kifogástalan gyümölcsöket, zöldségeket, hogy termelői oldalon is segítsen csökkenteni a kidobott élelmiszer mennyiségét.Az áruházlánc más módon is törekszik az élelmiszer-pazarlás enyhítésére. 100 áruházában működik az élelmiszermentő programja, amelynek keretében a szigorú, belső előírások miatt már nem eladható, de még fogyasztásra alkalmas termékeket rászorulóknak adományozzák. A Tesco négy éve kötött megállapodást a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Kezdetben szezonális termékeket adott az egyesület helyi partnerszervezeteinek, például húsvét után csokinyuszikat. A program az elmúlt években fokozatosan bővült. Ma már pékárut, zöldséget és gyümölcsöt is kaphatnak naponta a nélkülözők."Napközben a munkatársak többször ellenőrzik a kínálatot és leveszik a polcról, azokat a termékeket, melyeket a saját szabályzatunk miatt már nem értékesíthetünk, de emberi fogyasztásra teljesen alkalmasak" - hangsúlyozta Varga Eszter, a Tesco szóvivője. Bérces Évával, az üzletlánc működésfejlesztési menedzserével végigkövettük a polcról levett élelmiszerek útját az elszállításig. Ott jártunkkor almát, retket, karfiolt, kakaós csigát, kenyeret dobozoltak. "Az elmúlt 2,5 évben 310 209 kg élelmiszerrel szereztünk örömöt Győr-Moson-Sopron megyében. Ebből a mennyiségből körülbelül 279 ezer adag étel készíthető" - hallottuk Bérces Évától.Tizenkét éve működik az Élelmiszerbank Magyarországon. Szinte a kezdetektől az egész országban osztja a mentett élelmiszert, így Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében is. "Jelenleg 16 partnerszervezettel dolgozunk együtt az említett megyékben. Ezek többsége szociális tevékenységet végző karitatív szervezet, amit az élelmiszeradományozás jól kiegészít. Idén április végéig 226 761 kg élelmiszert osztott ki az Élelmiszerbank segítségükkel a két megyében" - közölte Sczígel Andrea, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója. Az osztások során egy fő maximum 5 kg élelmiszert kaphat. Igaz, ez sokszor elméleti maximum, hiszen egy ember nem fogyaszt el 5 kg pékárut. Az Élelmiszerbank a partnerszervezeteire bízza, hogy a korláton belül kinek és mennyit adnak. Ők ismerik a rászorulók igényeit.Ha valaki szeretne élelmiszert igényelni, milyen feltételeknek kell megfelelnie? - vetettük fel. "Mind az áruházakból történő élelmiszermentés, mind az Élelmiszerbank raktárába kerülő élelmiszerek esetében olyan szervezetek vihetnek el termékeket, akik pályázat útján szerződött partnerré váltak" - tudtuk meg Sczígel Andreától. Az Élelmiszerbank központja Budapesten van, ide várja a jelentkezéseket aktuálisan kiírt futó pályázataira, amelyek a-n olvashatóak. Itt megtalálhatók a részletes feltételek is. Mind Győr-Moson-Sopron, mind Komárom-Esztergom megyében több áruházhoz keres olyan partnereket az Élelmiszerbank, akik hetente legalább ötször át tudják venni az élelmiszereket és ki tudják azokat osztani még aznap.A győri nagy Tescóból útnak indult élelmiszerek a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat likócsi telephelyére futott be. "Intézményünk lakói napi szinten ehetnek gyümölcsöt, zöldséget, pékárut így. Változatosan, egészségesen táplálkozhatnak, a zöldségek, gyümölcsök biztosítják a vitaminpótlást. Főzés során is felhasználjuk a kapott élelmiszereket" - mondta Vincze Edit, a győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Rehabilitációs Otthonának vezetője.Az Avar úti telepre néha különleges élelmekkel is befordul a furgon, például trópusi gyümölcsökkel. Volt, aki itt látott és kóstolhatott életében először ananászt, kivit. Az otthon lakói a kókusztörés nehézségeivel szintén megismerkedtek.