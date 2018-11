Egy kis tél - Sopronban, Kapuváron, Csornán havazás, napközben eső váltja majd fel - újabb fotók, videó

Ön mit tapasztalt? Várjuk olvasóink fotóit: tudosito@kisalfold.hu

Tegnap 23 óra óta váltakozó intenzitással esik a hó Sopronban, illetve a megye nyugati felén is időszakosan. A lehulló hó csak kisebb körzetekben marad meg 1-3 cm vastagságban.Győr térségében esik az eső. A hőmérséklet 10 órakor -1 és +2 fok között van megyénkben.Napközben csökken a csapadék intenzitása és havazást egyre inkább havas eső, eső váltja fel, a nappali hőmérséklet régiónkban 2, 4 fok között alakul. A hó csak a Soproni-hegységben maradhat meg.Az első hó korábban érkezett, mint tavaly, amikor a hónap utolsó napján érkezett a hó, vastagsága akkor elérte a 14-16 cm-t.Országszerte esik, vagy szemerkél az eső, néhol szállingózik a hó. Vas és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben esik a hó. A gyorsforgalmi utak, a fő-és mellékutak burkolata szinte mindenhol vizes, nedves, illetve sónedves. Csak az Északi-középhegységben találhatók száraz útszakaszok.A közép és nyugat Dunántúlon több helyen párásság alakult ki, az ország többi területén kedvezőek a látási viszonyok.Országszerte szélcsend van, helyenként gyenge a légmozgás. A hőmérséklet -3 és +3 fok között változik.Országszerte esik, vagy szemerkél az eső, néhol szállingózik a hó. Csorna, Körmend, Nagykanizsa, Keszthely és Balatonvilágos térségében. Az Északi-középhegység területén borult, felhős az égbolt.A gyorsforgalmi utak, a fő-és mellékutak burkolata szinte mindenhol vizes, nedves, illetve sónedves. Csak az Északi-középhegységben találhatók száraz útszakaszok.A látási viszonyok a ország nagy részén kedvezőek, Solt és Orosháza térségében párás a levegő, Zalaegerszeg környékén pedig 100 és 300 m közötti a látótávolság.Országszerte szélcsend van, helyenként gyenge a légmozgás. A hőmérséklet +1 és +4 fok között változik.Az ország északi, északkeleti részében borult, felhős az égbolt. A déli, délnyugati megyékben, illetve a főváros térségében eső, havas eső esik, néhol szállingózik a hó.A gyorsforgalmi utak, a fő-és mellékutak burkolata az északkeleti megyékben száraz. A csapadékos területeken azonban vizes, nedves a burkolat.A látási viszonyok a ország nagy részén kedvezőek, Solt térségében párás a levegő, Zalaegerszeg környékén pedig 150-200 m közötti a látótávolság.Országszerte szélcsend van, helyenként gyenge a légmozgás. A hőmérséklet -1 és +4 fok között változik.Az M15-ös autóút kétszer két sávossá történő bővítése kapcsán november 19-én, hétfőn a délelőtti órákban lezárják az autóút 14-es jelű rajkai kijáratát. Ezért a csomópontban az M1-es autópálya irányából érkezőknek nem lehet majd kihajtani Rajka felé. Az M1-es autópályán Hegyeshalom, Győr, illetve Jánossomorja felől érkezőknek a terelőutat sárga táblák jelzik majd az M1-es autópályán, az M15-ös autóúton, az 1-es, a 15-ös, a 86-os és a 101-es jelű főúton. A terelés kiépítése után a korlátozás várhatóan az év végéig érvényben lesz.Az előrejelzések alapján rövid időre nemcsak a hőmérséklet fordul téliesre, hanem vasárnap este, hétfő reggel több térségben is már gyenge hószállingózásra és kisebb havazásra számíthatnak az autósok. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazásban várhatóan érintett területeken, a forgalmasabb útszakaszokon megelőző sószórást végez majd. Bár csak lepel vastagságú hóréteg várható, de a szakemberek arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek.A meteorológiai előrejelzések alapján vasárnap este az ország dunántúli és déli területein, valamint a magasabban fekvő északi megyékben már hószállingózásra, gyenge havazásra számíthatnak a közlekedők. Ezekben a térségekben várhatóan hétfő délelőttig számíthatnak téliesebb időjárásra az ott élők. Ugyanakkor a jelenlegi előrejelzések alapján csak lepel vastagságú hóréteg várható, ami nem lesz tartós, mivel hétfő napközben már a 0 fok feletti hőmérsékletben olvadni fog mindenhol.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még a havazás előtt, valamennyi várhatóan érintett területen, főleg a forgalmasabb szakaszokon elvégzi majd a megelőző sószórást, vagyis a preventív síkosságmentesítést. A közútkezelő egyébként 2018. november 10-e óta téli üzemeltetési rendre váltott, bár azóta havazás nem volt, néhány magasabban fekvő, főleg hegyvidéki szakaszon az éjszakai fagyok idején a síkosság kialakulásának megelőzésére már 64 tonna útszórósót és közel 22 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki.A társaság - elsősorban 93 mérnökségének, valamint a megyei és országos központok irányításában részt vevő - szakemberei a következő napokban is 12 órás, váltott műszakokban, 0-24 órás szolgálatot biztosítva végzik a téli útüzemeltetési feladatokat és annak koordinációját. A 2018-2019-es téli szezon első havazásánál is a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az egyes útszakaszok forgalomnagysága és az úthálózatban betöltött szerepük szerint látják el a 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton: először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást, ezt követik a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése.A szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, ha még nem tették meg, akkor a nyári gumijukat cseréljék át téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. A téli gumik tapadása nagyságrendekkel jobb, téliesebb útviszonyoknál az autók féktávjának hossza így érdemben csökkenthető, ami a balesetek kockázatát is redukálhatja. Általánosságban az is elmondható, hogy a hétfők a legforgalmasabb napok, a mostani havazás pedig több megyében a reggeli csúcsidőszakban is várható, ezért a közlekedők mindenképpen készüljenek arra, hogy az időjárás miatt még többen indulhatnak autóval útnak. Ezért egyrészt érdemes lesz időben elindulniuk, utazás előtt pedig hasznos, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu oldalon tájékozódnak az aktuális út- és látási viszonyokról, valamint forgalmi helyzetről.