EFOTT: hatdecis lesz egy korsó sör, hatalmas tábortüzet is gyújtanak - fotók

Tábori hangulat a nyitónaponA Margaret Island nyitotta az EFOTT szerdai budapesti sajtótájékoztatóját, három dalt adtak elő akusztikusan. Nem véletlenül játszottak ebben a stílusban, a fesztivál ugyanis egy igazi, tábori hangulatot megidéző beköltöző nappal indul július 11-én. A mínusz egyedik napon gyújtanak egy hatalmas tábortüzet, és akusztikus koncertet ad majd a Margaret Island, ahogy a Cloud 9+, valamint a Punnany Massif.Dévényi Tibi bácsi 70A nulladik napon aztán retróbuli lesz az idén 70 éves Dévényi Tibi bácsival. A parti az egykori népszerű televíziós műsora, a Három kívánság jegyében zajlik majd. A háromórás programfolyamban szerepel Vincze Lilla (Napoleon Boulevard), Takáts Tamás (Karthago), valamint a Soho Party két tagja, Betty Love és Náksi Attila, a két ifjabb Dévényi, Dániel és Máté, valamint Mikler Roland, a Veszprém kézilabdacsapatának válogatott kapusa is. Tibi bácsi legendás labdájából hetvenet dob majd a közönség soraiba. A sajtótájékoztatón egyébként egy félbevágott pontos labdát formázó tortával köszöntötték a lemezlovast.Külföldi és hazai sztárokAz EFOTT-ot immár hetedik alkalommal és sorozatban harmadszor rendezik Velencén, idén július 11-től 17-ig. Maszlavér Gábor fesztiváligazgató elmondta, több mint kétszáz előadó lép fel, a külföldi sztárvendégek közé tartozik a jamaicai reggae előadó, Sean Paul, a brit szintipop duó, a Hurts, valamint a brit rapper, énekes, dalszerző, Tinie Tempah.Az elektronikus zenei kínálat húzóneve az EFOTT-ra visszatérő izraeli dj, Borgore, a holland lemezlovas, Dyro, a brit Flux Pavilion és az olasz dj testvérpár, Vinai. A hazai élvonal képviseletében mások mellett a 30Y, a Margaret Island, az Irie Maffia, a Vad Fruttik, a Tankcsapda, a Wellhello, a Halott Pénz, Majka & Curtis, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Magashegyi Underground, a Bëlga, a PASO, a Kiscsillag, Péterfy Bori és a Love Band, az Anna & the Barbies, az Ivan & the Parazol és a Fran Palermo ad koncertet az EFOTT-on.A legsportosabb fesztiválA fesztiváligazgató szólt a további programokról is: megrendezik az egyetemek harcát, lesz kocsmakvíz, több mint negyven sportágat lehet kipróbálni, köztük a vízilabdát, a sárkányhajózást, a kenuzást, a wakeboardot és a strandröplabdát.A legnagyobb durranásTalán a legnagyobb bejelentést a sajtótájékoztató végére hagyta Maszlavér Gábor: egy támogatónak köszönhetően idén hatdecis lesz egy korsó sör. Tehát ötdecis sör áráért mindenki hatdeciset ihat.Az EFOTT idei házigazdája a 650 éves Pécsi Tudományegyetem, amely szintén számos programmal várja az érdeklődőket.