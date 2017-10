Edda-koncert, kutyakiállítás, tök jó nap - mutatjuk a hétvégi programokat

Győr10. 20., péntek12–18 óra: Lélek- és egészségnap – művészetterápia. Esterházy-palota, Vastuskós ház.Az októberi lelki egészség világnapjához kötődő rendezvényünkön több korosztály számára kínálunk programot. A múzeum megfelelő helyszínt nyújt a lelki lecsendesüléshez, új elhatározások meghozatalához vagy éppen a művészet maga nyújthat megnyugvást számunkra. Interaktív tárlatvezetésen és művészetterápiás foglalkozáson vehetnek részt az általános és középiskolás diákok, míg a felnőttek a művek mögött rejlő művészek lelki életébe pillanthatnak be.12–13 óra: Ahány kép, annyi kérdés – A hozzánk szóló képek (interaktív tárlatvezetés a Patkó Imre-gyűjteményben). Programvezető: Csillag Veronika múzeumpedagógus. Célközönség: 9–12. évfolyamosok.13–14.30 óra: Művészetterápiás foglalkozás a Radnai-gyűjteményben. Programvezetők: Bognár Tibor viselkedéselemző, múzeumi mediátor és Turzai Erika Anna múzeum- és drámapedagógus. Célközönség: 4–6. évfolyamosok.16.30–17.30 óra: A művek lelke – a művészek lelke (Vastuskós ház). Előadó: Ureczkyné Pápai Emese művészettörténész.18–19.30 óra: Hahó! Odabent vagy? – Az egyediség és saját út megtalálása. Előadó: Antal Judit lelki tanácsadó. A részvétel díjtalan. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.10. 25., szerda19–20.30 óra: Rómerjazz: a Rick Margitza–Franck Amsallem–Balázs Elemér–Barcza-Horváth József kvartett koncertje. Rómer-ház.A kvartett ebben a formációban először lép fel együtt Magyarországon. A virtuóz szaxofonos Rick Margitza a ’80-as években együtt játszott a legendás Miles Davisszel és más nagy világsztárokkal. A két amerikai világsztár és a két kiváló magyar jazzmuzsikus játéka igazán különleges ajándék lesz a jazz szerelmeseinek, amely egyúttal egy magyarországi ősbemutató is ebben a formában. Részvételi díj: 1200 Ft.10. 20., péntekRómer-házKapunyitás: 21 óra, koncertkezdés: 22.30 óra. Jegyár: 1500 Ft.10. 21., szombatRómer-házIvan & The Parazol-koncert a Rómer-házban. Vendég: The Luckies. Kapunyitás: 20 óra, kezdés: 21 óra.Jegyárak: Kedvezményes: 1700 Ft, normál: 1900 Ft.Jegyvásárlás Győrben:Rómer-ház (Teleki u. 21.) és Roxy Discount – McDonald’s CD-bolt (Baross út).10. 21., szombatGenerációk Háza, 15–18 óraKézműveskedhetsz a játszóházainkban, amit készítesz, hazaviheted, hogy otthonodat díszítse; kipróbálhatod a tökfaragás mesterségét, sőt, elkészült munkáddal akár a tökfaragó versenyünkre is nevezhetsz! A program ingyenes.Sopron10. 20., péntekMacskakő Gyermekmúzeum, 18 óra: Sztorizgatunk. Irodalmi találkozások a múzeumban. Történetalkotás, stílus- és helyzetgyakorlatok a Soproni Írókör segítségével.10. 20., péntekBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraA magyar modern pop-rock-electro vonal egyik legígéretesebb képviselője, a Nagyszínpad Tehetségmutató döntőjét is megjárt Mörk újra a Búgócsigában. Belépő: 1200/1500 Ft.R.Class – 5 éves születésnapi koncert10. 21., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraA népszerű feldolgozásokat játszó zenekar lép fel. Belépő: 700 Ft.10. 22-ig, vasárnapigLiszt Ferenc Kulturális Központ, Munkácsy TeremSopron kapui Soproni Somlai Attila festményein. Jegyár: 700 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft. Nyitvatartás: kedd-vasárnap 10–18 óra, hétfő szünnap.Mosonmagyaróvár10. 21., szombatUFM Aréna, Mosonmagyaróvár19 óra: Kapunyitás. 20 óra: Pataky Művek. 21 óra: Edda Művek.Levél10. 21., szombat9 óra: III. Levéli Karate Kupa. Egész napos verseny 3 küzdőtéren, mintegy 200 versenyzővel. Helyszín: levéli sportcsarnok. 15.30 óra: I. Levéli Tortasütő Verseny. Az alkotásokat szakértő zsűri értékeli, majd a nagyközönség kóstolhatja meg a süteményeket. A versenyre jelentkezhet minden érdeklődő levéli lakos férfi, nő, fiatal vagy idősebb, amatőr vagy profi cukrász. Jelentkezni lehet Burda Évánál (70/283-1919) és a kultúrházban Palló Évánál (229-103). Helyszín: kultúrház. 20 óra: Éjszakai pingpongbajnokság. A GYÖK szezonnyitó pingpongversenye fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Nevezés 19.30 órától. Helyszín: kultúrház.Komárom10. 20–22., péntek-vasárnapMonostori Erőd, 9–17 óraTovábbi információ a www.komaromcacib.hu oldalon.János vitéz10. 20–22., péntek-vasárnapFedeles lovarda, Frigyes-laktanya, 18 óraA Magyar Lovas Színház Komárom bemutatója.Konferencia10. 20., péntekKomáromi Klapka György Múzeum, 10–16 óraKomáromi alakulatok az I. világháborúban című konferencia.Fúvószenekari koncert10. 21., szombatVárosi Művelődési Központ, Észak-Komárom, 17–20 óra20 éves az Egressy Fúvószenekar.