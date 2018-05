Drágul a lángos a Balatonnál - ilyen árakra számíthatnak a nyaralók

A szezonális termékek ára jelentősen felszökött, a lángosért a korábbi években jellemző 300-400 forint helyett az idén akár 500 forintot is elkérhetnek, a pluszfeltét pedig további 200-300 forinttal is megdrágítja. Az olcsóbb söröket 400 forint alatt már kevés helyen szerezhetjük be a tóparton, a félliteres ásványvízért pedig a legtöbb vendéglátós legalább 200 forintot is elkérhet.

Jelentősen nőttek a szezonális büfések kiadásai a szakmunkás-bérminimum emelkedése, valamint a magas közterhek miatt, ami az idei árakon is meglátszik - mondta a Magyar Időknek Makkos Péter, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Kisosz) fonyódi elnöke.A munkaerőhiány az elmúlt évekhez hasonlóan szintén gondot jelent, ráadásul az idén kevesebb diákmunkásra számítanak, mivel a tapasztalatok szerint sokan külföldön vállalnak nyári munkát.A kereskedők is jelentős árréssel dolgoznak: a városi piacokénál jóval többet, akár kétszer akkora összeget is elkérnek a zöldségekért, gyümölcsökért - olvasható a cikkben.