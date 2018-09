Darnózseli gyilkossági per: tragikus részletek Judit haláláról

A bíróság meghallgatta az áldozat fiát, Barnabást, aki azt mondja, az eltűnés estéjén apjával volt.

A híradástechnikai szakértő a tárgyaláson bemutatta, melyik cellában volt a két telefon a hívások pillanatában.

Zsúfolt volt a tegnapi nap a 2014-ben történt darnózseli gyilkosság perében Tatabányán, kezdve a tanúval, akire a férj 2011-től féltékeny volt, a férfi szerint alaptalanul. Alighanem akkor kezdett elmérgesedni a tragédiába torkolló kapcsolat, s ennek fő elszenvedője az akkor 9 éves fiú és nővére volt. Ők kitartanak megvádolt apjuk mellett, a lányt májusban már meghallgatták, Barnabást viszont tegnap kérdezte ki a törvényszék.A 16 éves fiú azt mondta: szerinte anyja most is él, s "valahol van". Dr. Szabó Ferenc bíró többször visszakérdezett erre - ha nem is érzéketlen hangon, de egyértelműen -, "miért gondolja azt, hogy az édesanyja nem jelentkezik négy éve, miközben két gyereke van? Nem furcsa ez?" "Nyilván kicsit furcsa" - felelte a fiatalember, akinek ismertették az előtte felolvasott genetikus véleményét Judit maradványaival kapcsolatban."Nem hiszem el ezt a véleményt, azok olyan kicsi darabok voltak" - magyarázza talán magának is a magyarázhatatlant. S ha őszintén hiszi, amit mond, akkor csak még inkább szemünk előtt a tragédia: mert a fiú elméjének valahogy be kell fogadni a történteket. Utána a hátul ülő Orsolyát is megkérdezte a bíró: "Ön is így gondolja?" "Én is láttam a halotti anyakönyvi kivonatot, de ez a mai napig nehéz, ezt nem lehet így végiggondolni, nekünk egyik napról a másikra nem maradt senkink" - szólt a lány.Öccse nem emlékezett a legtöbb dologra, de arra igen, hogy anyja eltűnéséről különös módon egyáltalán nem volt szó május 27-e után a családban, a másik pedig, hogy az eltűnés estéjén otthon volt az édesapjával. Ám épp apja volt, aki mást állított korábban: későn ért haza, találkozott egy idegen nővel, a nővérénél is járt, pizzát akart rendelni telefonon stb.A tárgyalás az említett genetikusi véleménnyel kezdődött, a bíróság ugyanis ezen a nyáron ügyészi indítványra DNS-mintát kért Judit édesanyjától. A védelem hivatkozott rá korábban, hogy a zseli réten talált maradványok - ha még genetikai egyezőséget is mutatnak 1 az 536 trillióhoz arányban a Judit hajkeféjén talált szövettel - lehetnek rokoné is, nem volt szabályszerű a kefe lefoglalása, s Judit testvére vitte be...Ám most kimondták: Judit édesanyjának DNS-mintája 99,9995 százalékos valószínűséggel jelzi, hogy ő a réten talált szövetek donorjának biológiai anyja. Az ügyészség kérdésére - létezik-e 100 százalékos bizonyosság -, "nem" volt a szakértő válasza, egyébként az apasági perekben ilyen valószínűségnél kimondják az apaságot - hangzott el.Tudjuk, hogy a vádlott nagy mennyiségű sósavat vásárolt az eltűnés másnapján. A védelem most azt firtatta: alkalmas-e egyáltalán a sósav a vér eltüntetésére, hiszen - mondta az egyébként vegyész képzettségű ügyvéd - szerves anyaggal nem lép reakcióba. Az orvos és a genetikus együtt adta elő, ami eddig el sem hangzott a perben, hogy a vér teljesen nem is tűnik el, de éppen az a komponense igen, ami a bűnügyi nyomkeresésnél reagál, vagyis marad nyom, csak nem látják. A genetikus hozzáfűzte: a DNS-t ugyancsak roncsolja a sósav.A vegyész szerint aromahígítóval keveredett a talált égett szövetmaradvány, s a hígító gyorsítja az égést. A genetikus pedig még egy fontos védekezési szálat varrt el: a DNS-mintát nem lehet hamisítani, mert ha például más vérét öntik rá, a két DNS-profil együttesen jelentkezik, s nem tünteti el egyik a másikat.A híradásszakértő lényegében megerősítette a korábbiakat: csak azt látja a forgalmi adatokból, hogy a megkezdett hívásoknál melyik cellában volt a két különböző szolgáltatóhoz tartozó telefon: N.-né K. Judité és N. Jánosé. Nem erősíti meg N. János vallomását a nővérénél tett látogatással kapcsolatban, azt viszont jól mutatja, hogy a két készülék egy időintervallumban eljutott aznap este Mosonmagyaróvárról Darnózselire, ahol N. János lakik, s aminek körzetében a maradványokat is megtalálták.Az informatikus szerint N. János gépére akkoriban egy programot telepítettek, ami folyamatosan törölte az adatokat, de az adatmaradványokból kinyerhető, hogy rákerestek júniusban a gyilkosságról szóló hírekre a Kisalföld és a Borsonline oldalán, s egyebek közt ezekre a szavakra is: "lesavaz, savaz", "fojt, megfojt, fojtogat". A vád nem tudja, milyen módszerrel ölték meg N.-né K. Juditot. Az orvos szerint a halál közvetlen oka nem állapítható meg, de a halál bekövetkezte igen. A bíróság november 30-án folytatja a tárgyalást, ekkor akár első fokon pont kerülhet az eljárás végére.