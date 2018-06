Csinos kék ruciban vitték el a nőt, aki újfajta kábszert árult Veszprémben - videó, fotó

Ahogy arról korábban a rendőrség beszámolt, egy 44 éves férfi 2017 őszétől egy bakonyi kisváros általános iskolájának szomszédságában és a település vonzáskörzetében élő fiatal- és felnőttkorú személyeknek adott el marihuánát és biofüvet. Utóbbival 14. életévüket be nem töltött diákokat is többször megkínált, akik közül volt, aki a későbbiek során visszatérő vásárlójává vált a gyanúsítottnak. A Veszprém megyei rendőrök 2018. április 17-én elfogták a zirci K. Dezsőt, előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették, majd előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, melyet az illetékes bíróság elrendelt.Az ügyben folytatott további adatgyűjtés eredményeként a nyomozók látókörébe került az a 28 éves hajmáskéri nő, akitől K. Dezső a bódító hatású szereket vásárolta. Emellett a hajmáskéri lakos 2018 márciusa óta rendszeresen értékesített új pszichoaktív anyagokat fiatalok számára is, több alkalommal egy veszprémi oktatási intézmény mellett. A veszprémi rendőrök összehangolt akció keretében a nőt 2018. június 5-én délután fogták elElőállították a helyi rendőrkapitányságra, gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A nyomozók előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, melyet a Veszprémi Járásbíróság 2018. június 7-én elrendelt. A terjesztő otthonában tartott házkutatás alkalmával kábítószergyanús növényi törmelékeket és kábítószer-kereskedelemhez használatos eszközöket találtak a nyomozók, valamint a lakásban elfogták a nő segítőjét, egy 19 éves fiút is.Az eljárás során a rendőrök megállapították, hogy egy 30 éves kislődi férfi rendszeres vásárlója a hajmáskéri nőnek, azonban a beszerzett új pszichoaktív anyagot nem csak saját szükségleteinek kielégítésére szerzi be, hanem azt viszonteladóként Ajkán és a vonzáskörzetébe eső településeken élő fiatal felnőttek részére is árusítja.Az adásvételekre több esetben egy általános iskola szomszédságában került sor. A férfi ellen az Ajkai Rendőrkapitányságon nem sokkal korábban már nyomozás indult, amelyet egyesítettek a veszprémi ügyhöz. A férfit 2018. június 7-én előállították a Veszprémi Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként hallgatták ki.A Veszprémi Rendőrkapitányság a 28 éves nővel és a 30 éves kislődi férfival szemben új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett és kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást, a 19 éves segítő férfi ellen kábítószer birtoklása vétsége miatt indult büntetőeljárás.A bűncselekménnyel összefüggésben a nyomozás során nagy számban kerültek látókörbe új pszichoaktív szer-, illetőleg kábítószer-fogyasztók. A rendőrök Veszprémből és vonzáskörzetéből a fenti személyeken túl 2018. június 5-én tizennégy, 2018. június 7-én tizenhat személyt, míg Ajkáról és a környező településekről 2018. június 14-én további kilenc embert állítottak elő, közülük hetet kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt hallgattak ki.