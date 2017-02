A tavalyi ár felével is drágult némelyik zöldség, gyümölcs. Vagy azért, mert itthon túl hideg volt, vagy azért, mert külföldön is fagyott, vagy pedig azért, mert az importcikk ára a magyaré után ment. Lásd: a kínai fokhagyma is háromszor annyiba kerül, mint tavaly.