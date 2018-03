Civil pályázat a Szigetre

A Sziget Szervezőiroda tavaly évvégén hirdette meg a “szeretet forradalmát", a kiáltvány szerint a “Love Revolution" egy nagy közös ünnep, boldog és békés ünneplése annak, hogy tudjuk, közösen képesek vagyunk elérni, hogy erőszak és félelem nélkül élhessenek az emberek szerte a világban, hogy egy élhető Földet hagyjunk utódainkra, hogy az alapvető emberi jogok mindenhol sértetlenek maradhassanak, hogy szűnjön meg az előítéletesség és a kirekesztés.A fesztivál Civil Szigetére most olyan pályázókat várnak, akik a Love Revolution szellemében, ahhoz kapcsolódó programokkal jelentkeznek. Pályázni kampányokkal is lehet, melyek több szervezet együttműködésében, a fenti témákban valósulnak meg és a kiemelt üzeneteket juttatják el a fesztivál közösségéhez.Pályázatot azok a - legalább egy éve működő – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), illetve olyan közcélú intézmények nyújthatnak be, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztály részvételére, nevelésére, integrációjának segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátoskörülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.