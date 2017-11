Busszal minden településre eljutnak az ingyenes szűrővizsgálatok - videó

Minden településre eljutnak a kötelező orvosi vizsgálatokat biztosító mobil szűrőállomások, márciusig húsz ilyen busz áll forgalomba - mondta az emberi erőforrások minisztere szombaton Budapesten a Szent Margit kórházban, a vizsgálatok elvégzésére alkalmas flotta első darabjának átadásán. Balog Zoltán elmondta, hogy tíz járművet általános vizsgálatokra használnak majd, 10 pedig mammográfiás vizsgálatra lesz alkalmas. Az első busz Sülysápra, majd Zsámbékra indul, a járművek főképp a nehezen elérhető, kis lélekszámú és a szűrővizsgálatokból leginkább kimaradó településeket keresik majd föl - közölte.Balog Zoltán kiemelte, hogy a mobil szűrőállomások az egészségügy legfontosabb szakaszánál, a megelőzésben segítenek. Hozzátette, hogy Magyarországon a várható élettartam és az egészségben eltöltött évek száma is emelkedik. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a körzet fideszes országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón ismertette, hogy az általános vizsgálat elvégzésére alkalmas 10 busz darabonként mintegy 100 millió forintba, a mammográfiás készülékkel is felszerelt 10 busz 180-190 millió forintba került.A szombaton átadott jármű gyártója, a Kravtex Kft. és az Ikarus Egyedi Kft. (utóbbi cég mammográfiás készülékeket fog gyártani) márciusra készítik el a 20 egészségügyi járművet, amelyek a belföldi ellátáson túl akár a külhoni magyarlakta településeket is fölkereshetik - tette hozzá. A tárcavezető szerint a magyar buszgyártás azt követően kezd föléledni, hogy sok éven keresztül nem kapott jelentősebb megrendeléseket.A belföldi gyártók az iparfejlesztési programnak köszönhetően 2016-ban már az egy évvel korábbinál csaknem háromszor több, majdnem 400 buszt készítettek - tette hozzá. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedésben futó buszok átlagéletkorát a magyar gyártók bevonásával a jelenlegi 14 évről néhány éven belül 10 évre kell csökkenteni.