Bükfürdő és Sárvár is a legnépszerűbb termálvizes fürdőhelyek között

Az eredmények alapján a hazai fürdőzés helyszínei széles körben ismertek, és a vendégéjszakák növekvő száma is alátámasztja, hogy fürdővárosaink a belföldi turizmus kiemelt célpontjai.A magyarországi termálvizes fürdőhelyek nemcsak a külföldi, hanem a belföldi vendégek körében is nagyon népszerűek, amit jól mutat, hogy az ilyen különleges adottságokkal rendelkező városok rendre a vendégéjszakák számát összesítő statisztikák élén szerepelnek. A hévízi NaturMed Hotel Carbona megbízásából felnőttek körében készített országos reprezentatív kutatásban arra keresték a választ, hogy a magyarok mely hazai fürdőhelyeinket tartják a legnépszerűbbnek.A kutatás eredményei alapján a Top 3 legnépszerűbb termálvizes fürdőhely Hajdúszoboszló, Hévíz és Bükfürdő, melyeket Gyula és Zalakaros, a lista második felében pedig Egerszalók, Harkány, Miskolctapolca, Budapest és Sárvár követ. Az eredmények alátámasztják a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által a belföldi vendégéjszakák száma alapján közzétett városrangsort is (Budapestet nem számítva, amely a termálvizes adottságai mellett más szempontok alapján is a turisták kiemelt célpontja). A KSH 2017-es adataiból ugyanakkor az látszik, hogy a külföldi vendégéjszakákat tekintve a Top 3 sorrendje Hévíz, Bükfürdő és Hajdúszoboszló.Müller-Pápai Zsuzsanna, a NaturMed Hotel Carbona vezérigazgatója a kutatás kapcsán kiemelte, hogy helyi adatok alapján a Hévízen eltöltött vendégéjszakák száma 2017-ben először haladta meg az 1,2 milliót, és a KSH adatai is a fürdővárosok évről évre növekvő turisztikai vonzerejét mutatják. A hévízi szálloda kutatása alapján a termálfürdőzés a fiatalok és a középkorúak körében is népszerű, ami szintén igazolja, hogy a hazai fürdővárosok hosszú távon is a belföldi turizmus kiemelt célpontjai lesznek.