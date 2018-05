Brutál torlódás - Sovány vigasz: már csak 10 kilométeres a dugó az M1-es autópályán

A 30 kilométeres torlódás jelentősen mérséklődött pár órán belül. Délután fél kettőkor biztonságosan meg tudtuk nyitni a bicskei szakaszon, a 28-as kilométernél mindkét sávot az autósok előtt. Jelenleg 10 kilométerre csökkent a feltorlódott kocsisor hossza a 39-es és 49-es kilométerszelvények között.



Az autópályán a többek között Ausztriából hazatérő vendégmunkások miatt ugrásszerűen megnövekedett forgalom hatására továbbra is torlódásra számíthatnak az autósok a következő napokban, ugyanis a 40-es kilométertől zajló nagyfelületű burkolatjavítási munkákat tovább folytatjuk. A közlekedőknek érdemes a mai napon is utazás előtt tájékozódniuk a www.utinform.hu oldalon vagy a 06-1-336-2400-s telefonszámon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy elkerülhessék a jelentős torlódásban érintett szakaszokat.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az autósok türelmét és megértését kéri a torlódások idejére."

Illusztráció

Az M1-es autópályán Budapest felé, a 27-es herceghalmi csomópontnál a torlódást okozó munkaterületnél befejezték a terelés bontását, már mindkét sávon lehet közlekedni,A főváros felé több órás átjutási idővel számoljanak a pályán, de az 1-es főúton is erős a forgalom, ráadásul Tatabányán az 1-es főút 51-es km-énél, a tarjáni elágazásnál baleset is lassítja a közlekedést, ott rendőrök irányítják a forgalmat.Az M1-es autópályán Budapest felé, a 27-es herceghalmi csomópontnál egy közel 5 km-es szakaszon csak a belső sáv járható aszfaltozás miatt.olvasható az utinform.hu-nA főváros felé több órás átjutási idővel számoljanak a pályán, de az 1-es főúton is telítettek a sávok, ráadásul Tatabányán az 1-es főút 51-es km-énél, a tarjáni elágazásnál baleset is lassítja a közlekedést, ott rendőrök irányítják a forgalmat.Aki teheti, az M7-es autópályán is megközelítheti a fővárost."Társaságunk folyamatosan végez útfelújítási, nagyfelületű és lokális javítási munkákat az M1-es autópálya mindkét irányában. A Budapest felé tartó oldalon két helyen dolgoznak hosszabb ideje a szakemberek a 40-es és a 28-as kilométerszelvények között.Ennek egyik oka, hogy az elmúlt napokban jelentősen megnőtt az autópálya forgalma, mivelEmiatt az M1-M0-M5 útvonalon a szokásosnál is nagyobb forgalom zajlik. Eddig nem volt példa arra, hogy az egymástól 10-15 kilométerre lévő munkaterületekhez kapcsolódó torlódások összeértek volna, jelen esetben ez megtörtént, ezért is alakulhatott ki rövid időn belül közel 30 kilométeres torlódás.Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a torlódás egészen a tatabányai csomópontig ér. Az autósoknak érdemes az M1-es autópályával párhuzamos fő- és mellékutakat használniuk, ugyanakkor több helyen az alternatív útvonalak is telítettek, azokon is lassabb haladásra számíthatnak. Az M1-es autópályán egyébként Hegyeshalomtól egészen Herceghalomig, a Budapest felé tartó oldalon valamennyi változtatható jelzésképű táblán jelezzük a torlódást.Társaságunk azon dolgozik, hogy az M1-es autópálya bicskei szakaszán, a 28-as kilométerénél zajló munkálatok helyszínéről a kivitelező a lehető leggyorsabban levonulhasson és azt visszaadhassa forgalomnak, hogy a rendkívüli torlódást mérséklődhessen. Ugyanakkor a 40-es kilométernél zajló pályaszerkezet javítási munkák miatt a munkaterület visszaadása nem lehetséges, ezért az autópályán a megnövekedett forgalom miatt továbbra is számíthatnak az autósok torlódásra.A közlekedőknek érdemes a mai napon is utazás előtt tájékozódniuk a www.utinform.hu oldalon vagy a 06-1-336-2400-s telefonszámon,t is használniuk, hogy elkerülhessék a jelentős torlódásban érintett szakaszokat.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az autósok türelmét és megértését kéri a torlódások idejére."- Információink szerint az M1-es burkolatát több helyen is javítják, valamint a vendégmunkások is megindultak a keleti határ fel - ezek okozzák a nagy dugót a sztrádán.- Az M1-es autópályán Budapest felé, a 27-es herceghalmi csomópontnál egy 5 km-es szakaszon csak a belső sáv járható aszfaltozás miatt. Hatalmas, közel 30 km-es a torlódás, a vége Tatabány-Óvárosig ér! A főváros felé több órás átjutási idővel számoljanak, az 1-es főúton szintén telítettek a sávok Bicskétől, így aki teheti, kerüljön az M7-es autópálya vagy a 8-as főút felé - közölte az ütiform csütörtök délelőtt.