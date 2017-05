Bringázás a Balaton közelében - fotókon mutatjuk paloznaki tekergőt

A közelmúltban túranappal indították el a legvirágosabb magyar falu címet és európai díjat is szerző Paloznak kerékpáros projektjét, a Paloznaki tekergő programot. Mint Czeglédy Ákos polgármester elmondta, a hivatalosan Két keréken a Balaton-felvidéken című projekt a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban 2016 - helyi gazdaságfejlesztést célzó szemléletformáló programsorozat keretében valósult meg, amit a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben működő helyi szervezetek támogatására hirdettek meg. A költségekhez a pályázatot kiíró Hermann Ottó Intézet a maximális hat millió forint támogatást biztosította, az önkormányzat önerőként másfél millió forinttal járult hozzá.







A projekt tervezői abból indultak ki, hogy a magát a családosok üdülő falujaként meghatározó Paloznakon megfelelő lehetőséget biztosítsanak a megszálló vendégeknek a kerékpárkölcsönzésre. A másik céljuk az volt, hogy a biciklivel túrázó vendégeknek, a paloznaki tekergőknek a lehető legbiztonságosabb, ugyanakkor komoly kihívásokat keresők igényeinek is megfelelő tartalmas túrákat tudjanak javasolni a térségben. Fontos szempont volt az is, hogy a környéken dolgozó őstermelőket, kézműveseket, népművészeket, népi iparművészeket, borászokat, vendéglátó- és kiállítóhelyeket is bekapcsolják a programba, mert ezzel segítik a működésüket, miközben új élményeket biztosítanak a vendégeknek. A pénz nagyobb részét kerékpárok, kerékpáros kiegészítők, biztonsági felszerelések, szerszámok vásárlására fordították. Ebből alakították ki, rendezték be a falu közepén lévő önkormányzati vendégházban a kerékpártároló helyiséget is a kölcsönzéshez.







A kerékpárokat bárki bérelheti, de a Paloznakon megszálló vendégek ötven százalék kedvezményt kapnak a kölcsönzési díjból. Ha egy napi túra során legalább öt javasolt állomáshelyet igazoltan felkeresnek, akkor ennek a díjnak a felét is elengedik nekik. Czeglédy Ákos szerint ezzel közvetlenül is segíteni tudnak a helyi szálláskiadóknak, mert azok kedvezményes áron kínálhatnak plusz szolgáltatást a vendégeiknek a kellemes élményeket biztosító túrákhoz. A projekt keretében több mint egymillió forintból továbbfejlesztették a falu déli kapujában a múlt nyár elején elkészült biciklis pihenőt, amit többek között napelemes világítással és telefontöltővel szereltek fel. A pénz fennmaradó részéből a Balatontipp.hu oldallal együttműködve túraútvonalakat dolgoztak ki, s azok leírását mind nyomtatott formában, mind az interneten elérhetővé tették a www.paloznakitekergo.balatontipp.hu címen.







A projekt keretében kidolgozott hét túraútvonal Paloznak központtal egy ötven kilométer nagyságú területet fog át a Balaton-felvidék keleti részén. A kirándulások során a biciklisek közel ötven "paloznaki tekergő partnert" kereshetnek fel. Közülük az őstermelők, kézműves, vagy művészeti munkát folytatók többnyire ingyenes gazdaság, műhely, műterem látogatásra fogadják a Paloznakon megszálló biciklis vendégeket. Így akár szövéssel, csipkeveréssel, hímzéssel, gyöngyfűzéssel, citera és kerámia készítéssel, tökmagolaj sajtolással, képzőművészek munkájával is megismerkedhetnek a kerékpárostúrák során.



Az érintett kiállítóhelyek, élményparkok, borászatok, vendéglátóhelyek többsége pedig kedvezményt kínál a tekergőknek a szolgáltatásuk árából. A túrák hossza 20 és 50 kilométer között változik. A kirándulások a balatoni bicikliút térségen áthaladó szakasza mellett kisebb forgalmú közutakon, mezőgazdasági és erdei utakon haladnak. A tervezést a különböző minőségű, nehézségű szakaszok szöveges és fotós bemutatása, valamint a várható emelkedőket, lejtőket bemutató szintrajzok segítik.





A mobil internettel rendelkező okostelefonokon méteres pontossággal lehet követni az útvonalakat, és a kiválasztott megállóhelyekről is megfelelő információkat kapnak a túrázók. A mobilnetet nem használók az indulás előtt a telefonjukra tudják tölteni az útvonal GPS-állományát, és az ehhez előre telepített ingyenes térképes programmal internet nélkül is folyamatosan tájékozódhatnak a helyzetükről és a megállóhelyekről.

A szombaton megtartott nyitó túranapon egy 45 kilométeres és egy 25 kilométeres útvonal végigkerekezése között választhattak a résztvevők. Mindegyikük rendkívül pozitívan nyilatkozott a kezdeményezésről. Mint többen is elmondták, nagyon érdekes, sokuk számára eddig ismeretlen helyeket fedezhettek fel annak köszönhetően, hogy a fotókkal, leírással megfelelő támpontokat kaptak az elinduláshoz és a mobiltelefonon használható térképes rendszerrel az útközben való tájékozódáshoz.



A nyitónap résztvevői között az önkormányzat és két "tekergő partner", az örvényesi Huszár Vendéglő és a füredi Bagaméri Fagylaltozó ajándékait sorsolták ki. A fődíj egy hétvégi családi pihenés volt az önkormányzati vendégházban.