Boldoggá avatják Brenner Jánost - mártírhalált halt a rábakethelyi káplán

Állam vs. egyház

Remény és titkolózás

Rejtélyes ügyek

Harminckét késszúrással végeztek 1957. december 14-ről 15-re virradó éjjel Brenner János rábakethelyi káplánnal. Az ’56 utáni időszakban több papgyilkosság történt az országban, amelyek körülményei máig zavarosak. A 26 éves ifjú atya nemhogy nem követett el semmit, még csak politikai eseményen sem vett részt. Az Állami Egyházügyi Hivatalnak (ÁEH) azonban szemet szúrt, a kommunista rendszer pedig nem tudta elviselni, hogyközkedveltté, sőt, népszerűvé tette lelkesedése a fiatalok körében is. Így történt, hogy egyik éjjel egy 17 éves kamasz gyerek – betegellátás ürügyén – elcsalta a plébániáról. Szolgálatáról már nem térhetett vissza.Emléke és vértanúsága nem merül feledésbe. A szombathelyi Emlékmű-dombon Ferenc pápa engedélyével május 1-jén boldoggá avatják Brenner Jánost.Soós Viktor Attila hittantanár, történész Papgyilkosság a nyugati határ mentén című tanulmánya rámutat, hogy az ÁEH megbízottja, Prazsák Mihály el akarta helyeztetni a káplánt a megyés püspökkel. Kovács Sándor kikérte az érintett, Brenner véleményét, aki a maradás mellett döntött. Az ÁEH megbízottja fenyegető választ adott: „Jó, akkor lássák a következményeit!"Még csak a kísérlet sem tekinthető legitimnek, hiszen a római katolikus egyházban a kinevezett, beiktatott egyházi személyek eltávolítása csak „súlyos okból és a jogban megszabott eljárásmód szerint" történhet. Hazánkban azonban a karhatalom nem engedett: rendeletekkel, törvényekkel korlátozta az egyház működését. Az iskoláik államosítását, a novíciusok és a rendek tagjainak üldöztetését már az ifjú Brenner János is megtapasztalhatta.A papi utánpótlás akadályozása érdekében megszüntették és összevonták a szemináriumokat, és az egyetemekről leválasztották a teológiai karokat – mutat rá Soós a magyarázatra, miért lett Brenner János a budapesti Hittudományi Akadémia világi hallgatója két szemeszteren át, miközben titokban a novíciusi évét végezte. Akkor még bizakodtak az egyház képviselői, reménykedtek, hogy egy átmeneti időszak után újra rendeződnek a viszonyok. Nem így lett. A novíciusok egy részét végül külföldre juttatták, számos szemináriumot pedig feloszlattak.Illegalitásban folytatta ezért Brenner János egyházi tanulmányait, és ugyanazt a „túlélési stratégiát" alkalmazta, mint novíciustársai. Kettesével kerestek albérletet, és csak páran találkoztak, kis csoportokban gyakorolták vallásukat. Ezzel a teljes közösséget óvták: egyszerre esetleg páran bukhattak le.Brenner János ezután felvételét kérte a szombathelyi egyházmegye kispapjai közé. Titkolnia kellett szerzetesi elkötelezettségét, hiszen a szerzetesmúlttal rendelkezőket kicsapták a szemináriumból. A nehézségek ellenére végül Kovács Sándor megyés püspök szentelte pappá 1955.június 19-én a szombathelyi székesegyházban.Megrendelt gyilkosság történtA rábakethelyi káplán földi szolgálatának tragikus végéről ránk maradt információk ellentmondásosak.Soós Viktor Attila Budapest Főváros Levéltárában találta meg az ezeroldalas nyomozati iratanyagot, amelyből hiányzott a család, illetve a papok vallomása. „Az ügyben a szentgotthárdi rendőrségnek kellett volna eljárnia, de a nyomozást 24 órán belül leállították, és Szombathelyről rendeltek ki két nyomozótisztet. A sajátságos intézkedések, a meghamisított jegyzőkönyvi adatok és a halált okozó késszúrások, az elszenvedett sérülések és a holttest megbecstelenítése egyaránt azt valószínűsítik, hogy a pártközpontból megrendelt gyilkosság és koncepciós per történt a Brenner-ügyben" – vonta le következtetéseit a történész.Családja ma már nyíltan is őrizheti Brenner János emlékét. Két testvére szintén a papi hivatást választotta, vértanúvá vált testvéréről József atya a Família családi magazinnak beszélt. – Úgy tekintettem rá, mint aki sokat elért papként – mondta. – Tehetségben, szorgalomban elmaradtam tőle, de példaképem volt a papi életben. Életszentségben minden pap számára követendő az élete. Imádságos lelkületére jellemző, hogy alig több mint két évig volt pap, de a breviáriuma, a papi imakönyve nagyon megviselt volt. Bizonyára sokat imádkozott belőle.Szekuli Pál. 1957. december 7-én halva találták Öskü község plébániájának kútjában Szekuli Pál piarista áldozópapot, segédlelkészt. Vádat emeltek a helyi plébános, dr. Miklós József és házvezetője, Miklós Katalin ellen emberölés bűntette miatt. Jó egy év múlva, 1959 áprilisában a Veszprém Megyei Bíróság elé állították őket, ahol dr. Csiky Ottó bíró (később a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyetteseként vonult nyugdíjba) alapos eljárása végén felmentette mindkettőjüket bizonyítottság hiányában. Mindennek ellenére a falu népének az volt a meggyőződése, hogy a 69 éves pap és a társa volt a tettes. Kahler Frigyes Rejtély Öskün – Szekuli Pál segédlelkész titokzatos halála című könyvében kiderítette, hogy miért kellett meghalnia Szekulinak, miért rágalmazták meg a lelkészt és a házvezetőt, s miért kellett megtéveszteni a falut. Ma már egyértelmű, hogy mindezek mögött a politikai rendőrség állt. A könyvben felbukkannak azok a módszerek, taktikák – a tudatos megtévesztéstől a zárkaügynök alkalmazásáig –, amelyek alkalmasak voltak nemcsak az emberek becsületének besározására, hanem egy közösség, Öskü vallásos lakóinak – állambiztonsági szakkifejezéssel szólva – bomlasztására is.