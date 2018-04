Bizonyíthatatlan, hogy honnan pattant a kavics - elmarad a kártérítés

Kilátástalan – Megyei útépítésre tartó sóderszállítótól kaptak kavicsot, állítják a károsultak.

Tavaly ősszel írtunk a vámos- szabadi Czeglédi Andrásné kálváriájáról. A falu díszpolgárának autójára a győri keleti elkerülő építéséhez tartó kavicsszállítóról felpattant egy kavics. Lyukat ütött a szélvédőjén, ám amint saját pénzén kicseréltette, megint egy sóderhordó repesztette meg az üvegét (Kisalföld, 2017. szeptember 13.). A faluban többen is hasonlóképp jártak. Az asszony ügye azóta lezárult... „Egy semmitmondó levelet kaptam a kivitelező cég ügyvédjétől. Ebben az állt, hogy nem tudom bizonyítani a káromat. Belefáradtam a küzdelembe, másodszor is magam fizettem a szélvédőmet" – mondta. Czeglédiné nem tud róla, hogy a faluban bárkinek is megtérítették volna hasonló kárát.A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től azt kérdeztük: a vállalkozó a keleti elkerülő építkezése közben hány szélvédő-kártérítési igényt kapott? Hány esetben bizonyította a bejelentő a kárát, s kapott kártérítést? A NIF azt válaszolta: „nem rendelkeznek a kért információkkal". Kerestük a kivitelezőt is, de nem találtunk illetékest az ügyben.Más forrásból úgy tudjuk, a kivitelezők korábbi tapasztalatai szerint olyan autósok is előkerülnek kártérítési igénnyel egy-egy útépítés kapcsán, akiknek már évekkel korábban megrepedt a szélvédőjük. Emiatt a repedt szélvédő tulajdonosának bizonyítania kell, hogy a cég teherautója okozta a kárt. Ez azonban a gyakorlatban a jogosan reklamálóknak is nehezen kivitelezhető.Nagyobb útépítések kapcsán szinte minden esetben előkerül a „ki téríti meg a szélvédőkárt?" kérdés. Pár éve a csornai elkerülő, valamint a város és a megyeszékhely közti gyorsforgalmi út építésénél bosszankodtak a járművezetők. Kártérítést kevesen kaptak (Kisalföld, 2015. február 16.). A beruházásokat koordináló Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) felszólította a kivitelező vállalkozókat: a lakosság érdekeit kiemelten szem előtt tartva gondoskodjanak a panaszok kezeléséről, kivizsgálásáról. Végül azonban keveseknek térítették meg a karosszériajavítás és a szélvédőcsere költségeit. Fettik László autóján mindkettő megsérült. Egy teherautó platójáról esett rá több kisebb kő, próbált intézkedni, de elutasították. A csornai férfi akkor azt mondta, ha kell, megbénítja a forgalmat a 85-ösön.„Álltam is aztán a szavam. Bementem a Csornai Rendőrkapitányságra, időpontot és helyszínt szerettem volna kérni a demonstrációra. Azt mondták, felejtsem el, nem akadályozhatom az építkezést. Így aztán egy óra múlva kiálltam az úthoz, táblákon hívtam fel a figyelmet az autókár-anomáliámra. Tíz perc után jöttek a rendőrök. Végül bíróság elé citáltak, húszezer forintos pénzbüntetést kaptam. Emellett végül a szélvédőmet is saját pénzből javíttattam meg."