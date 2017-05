Balatoni gasztro - Kövön érkezett a sajt a Kővirágban - fotók

Vannak a Balatonnak olyan régiói, ahová szinte hazajárunk (Balatonfüred, Tihany), akad olyan, amit soha nem fogunk megszeretni (Siófok és környéke), Badacsony és Keszthely marad semleges. És van a Káli-medence, amelyet sokáig nem ismertünk, aztán gyorsan beleszerettünk.Provence-hoz, mások Toszkánához hasonlítják a tájat, aminek nincs sok értelme. Annak ellenére sem, hogy a Balaton-felvidék valóban rabul ejti a látogatót. Gyerekes családoknak is ajánljuk, ha cél, hogy a kicsi szépérzéke fejlődjön, hogy később az igazit megkülönböztesse a harsánytól.A méltóságteljes meseföld hangulatát kiválóan tükrözi a Kővirág étterem Köveskálon. "Éttermünkben többnyire környékbeli, szezonális alapanyagokból készülnek az ételek, és háromnaponta új étlapot írunk az étterem falán lógó táblákra. Persze akad itt olyan étel is, ami állandó. Például a híres Kővirágos túrógombóc, ami nagy népszerűségnek örvend" - olvasható a letisztult honlapon. Az egyszerűség Köveskálon is szembetűnő. Egyetlen tábla jelzi a helyes irányt az étterem felé a faluban.A nyitva tartás májusban egyedi, kedd és szerda szünnap, aztán júniustól augusztus végéig jön a nyári nagyüzem déltől este 22 óráig. Mi kedveljük azokat a modern éttermeket, melyek hamisítatlanul helyiek és meg akarják mutatni a vidék szépségét. A Kővirág ilyen. Az étlap és az itallap nem hosszú, ám rendkívül igényes. A borokat szemlézzük épp, amikor a közeli asztalnál a tulajdonos, Zakar Kata és a séf új ételekről beszélget.A krétával teleírt táblán az epermártással, salátával kínált grill sajtot és a paprikás krumplival tálalt malaccsülköt kérjük. A főételek előtt a séf ajándékaként friss sajt érkezik répa chipsszel kis kövön. A malachús omlós, úgy válik el a csonttól, ahogy a nagykönyvben meg van írva. A sajt több mint finom, egy lapon sem lehet említeni az üzletekben kapható grill sajtokkal. Nagyszerűek a friss zöldségek. A paprikás mártás és az endíviasaláta remek, nem beszélve a turbolyáról, a spárgáról! Mindkét étel tavasziasan könnyed és egészséges.A fine dining éttermek kapcsán örök kérdés, hogy kiadós volt? Nos, érdemes ízekre és nem púpozott tányérokra koncentrálni, de megnyugtatunk mindenkit: mi jóllaktunk a főételekkel. Annyira, hogy a klasszikus túrógombócot legközelebb tesszük próbára a Kővirágban. A balatonszőlősi Béla és Bandi rozéból, a Káli Kövek sauvignon blancból 1-1 decit kóstoltunk és kértünk fél liter szódát is. Összesen 8100 Ft-ot fizettünk.