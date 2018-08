Balatoni Ebike - mutatjuk a töltőhálózatot azoknak, akik magukat és a biciklijük akkumulátorát is feltöltenék

Fotó: Balatontipp.hu

Révfülöp - Rév Büfé - Halász utcai korzó

Kapcsolat: Bogdán József Telefon: +36 20 480 0650



Balatonakali - Fék Kávéház Étterem - Pacsirta utca 1/a. -

Kapcsolat: Tóth Dávid

Email: davidtoth@t-online.hu Telefon: +36 30-3113330



Örvényes - Huszár Vendéglő - Malom utca

Kapcsolat: Huszár Zoltán

telefon: 0036205306765 email: mrhuszar@gmail.com



Lovas - Lovas Kikötő - Fő u. 19.

Kapcsolat: Csomai Lóránt

telefon: 06 30 235 5490 e-mail: lovaskikoto@gmail.com



Balatonvilágos - KerékpárBár - Rákóczi út 1.

Kapcsolat: Sas Tamás - Tel 06/30/4256453

e mail:sas.tamas64@gmail.com



Siófok - Krúdy Panzió és Étterem - Mártírok útja 4.

Kapcsolat: Horváth Tibor

telefon:06202225335 email: info.krudypanzio@com



Balatonszárszó - Kistehén Burger Étterem - Fő u. 8. -

Kapcsolat: Szekér Dénes

Telefon: +36 30 550 2864 email: szeker.d@gmail.com



Balatonberény - Beach Cafe - Községi strand főbejárata

Kapcsolat: Király Szabolcs +36 30 648 1959

A hálózatba olyan éttermek, büfék és más szolgáltatók kapcsolódtak be, melyek a kerékpárosoknak és biciklijük akkumulátorának egyaránt töltődési lehetőséget kínálnak. Az utóbbi időben a Balatonnál is egyre többen használnak elektromos rásegítéssel működő kerékpárokat. Van aki kényelemszeretetből, mások valamilyen egészségi probléma miatt érzik biztonságosabbnak a közlekedést az akkumulátoros motor segítségével.Az elektromos kerékpároknál jelenleg az egyedüli problémát az ilyen járművek korlátozott hatóköre jelenti. Az akkumulátorok behatárolt teljesítménye miatt a ebike-ok többségével 40-60 kilométeres útnál hosszabbra nem igazán ajánlott elindulni, ha nem akarunk rásegítés nélkül tekerni.A Balatonnál mostantól elfelejthetjük ezt a gondot, mert a biciklisek megfelelő távolságon belül találnak olyan helyeket, ahol saját töltőjükkel kipótolhatják az akkumulátor fogyó energiáját, miközben magukat is feltölthetik ételekkel, italokkal. Ráadásul mindezt úgy, hogy egy minimális étel-, italfogyasztás esetén ingyenesen kapják a töltőáramot.Az indulásnál 12 parti és két távolabbi vendéglátóhely csatlakozott a hálózathoz. Köztük egyaránt megtalálhatók hagyományos büfék és különböző színvonalú éttermek. A feltétel mindenkinek ugyanaz: legalább két csatlakozási lehetőséget kell biztosítani a biciklisek töltőjéhez minimum két órás töltéshez. Közös feltétel azt is, hogy amennyiben a kerékpáros legalább ezer forintot költött náluk, akkor a töltésért nem kérhetnek pénzt. Az ezer forint alatti étel- és italfogyasztásnál is legfeljebb 300 forint lehet a töltésért felszámolt díj.A töltőállomások egymástól többségében 15-30 kilométeren belül vannak. Egyedül a Keszthely-Révfülöp közötti szakaszon közelíti ma még a 40 kilométert a két töltőhely közötti távolság. Még ez is belefér a biztonságos tervezésbe, és remélhetően rövidesen új csatlakozókkal rövidebb lesz ez a távolság is.A töltőállomásokról és a működési szabályokról a Balatoni Ebike Töltőhálózat oldalon --, illetve az érintett üzletek onnan nyíló lapjain lehet további részleteket megtudni. Ugyanonnan GPS állományként akár le is lehet tölteni mobiltelefonhoz, vagy navigációs készülékhez a hálózathoz tartozó üzletek pontos helyét.