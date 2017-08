Az öt legnépszerűbb megyei pincért gravírozott ezüst tálcával és pannonhalmi borral jutalmaztuk - fotók

Leválasztottuk a gépi szavazatokat



Közösségi kampányunk utolsó másfél napjára árnyékot vetett gépi szavazatok leadása. Két jelöltre ezres nagyságrendben érkeztek számítógépes programmal küldött voksok. Ezeket a szavazatokat leválasztottuk és ezt követően hirdettünk eredményt. Kár volt egyébként kamuszavazatokkal zavarni a voksolást, mert a játékot útjára indító cikkben világosan leszögeztük: nem teszünk különbséget az első öt helyezett között. Így nem volt jelentősége ki kapja a legtöbb szavazatot.

Ők annyizsebeltek be, hogy kisebb városok polgármesteri székéért indulhatnának. Viccet félretéve, eszük ágában sincs pályát módosítani. Ez kiderült azon a remek hangulatú beszélgetésen, amelyet egy asztalnál folytattunk velük a Kisalföld győri szerkesztőségében.Közös az öt pincérben, hogy Győrben dolgoznak.két évtizede keresi a kenyerét a Szalai-család éttermeiben, felszolgált a vendégeknek a Kishalászban, a Nádorban, napjainkban a Szalaiban.27 évével a fiatal generáció képviselője, öt éve az Aranyszarvas pincére. Ő az egyedüli az öt pincér közül, aki rövid időre próbára tette magát Ausztriában.37 éve dolgozik a pályán, több étteremben megfordult, jelenleg a Nádorban találkoznak vele a vendégek.Győr környéki éttermekben kezdett a '90-es években, 14 éve a Kristály törzsgárdájának tagja.a vendégek örömére 8 éve tálalja a fogásokat a Zöldfában.Mint a klasszikus pincérek többsége, ők is pozitív személyiséggel bírnak - egyikük sem veti meg az intelligens, elegáns humort -, de azt egyemberként kijelentették: aggódnak szeretett szakmájukért. "Nem látom a mögöttünk érkező utánpótlást, a fiatalok tömegével hagyják el a pályát vagy külföldön próbálnak szerencsét" - mondta Tullner István. "A felelősség alap. Hiába finom a főétel, ha a vendég 10 perce vár a sörre vagy a szódára. Ezek az aprónak tűnő, ám fontos kérések csak akkor oldódnak meg, ha pincér folyamatosan figyel a vendégekre" - hallottuk Kótai Ernőtől."A fiataloknak angolul és németül folyékonyan szót kellene érteniük a külföldi vendégekkel. Ha harminc audis német mérnök egyszerre akar fizetni, ez nem megy másképp. Persze, ha a gyakornok úgy tudja, hogy a Gundel-palacsintában gesztenye van, vagy nem tudja, hol van a térképen a soproni borvidék, akkor nehéz bármiről beszélni" - közölte Abai Róbert. Turi László is érzi a gondokat. "Igyekszünk segíteni a pályakezdőknek. Ne felejtsük el, hogy mi is sokat köszönhetünk a nagy öregeknek, akik foglalkoztak velünk 15-20 éve" - tette hozzá. Dobránszky László a korát meghazudtolóan beszél tudatosságról. "Jó kommunikációval minden helyzetet meg lehet oldani. Pár éve 1-2 napra jártam Ausztriába dolgozni, de a sok utazás nehezen egyeztethető össze a családi élettel. Aki becsületesen végzi a munkáját, itthon is keres közel olyan összeget, mint Ausztriában, Németországban" - hangsúlyozta Dobránszky László, akinek a közelmúltban született első gyereke. Így jelenleg minden szabadidejét a baba köti le."Mi a helyzet a borravalóval?" - vetettük fel. "Ez a fogalom a megszűnéshez közelít" - válaszolt tömören Abai Róbert. "A bankkártyás fizetés nem kedvez a borravalónak" - vette át a szót Tullner István. "Valóban nem, sok helyen nincs erre lehetőség, nálunk szerencsére igen" - tette hozzá Dobránszky László. Egyetértettek abban, hogy sok vendég nem engedheti meg a gavallér viselkedést. Sok olyan esküvőt tartanak, ahol például 780 ezer a végösszeg, majd az ifjú pár vagy szüleik kereken ennyi forintot tesz az asztalra...Ha Olvasóink még jobban megismernék az öt népszerű pincért, nem csalódnak majd: hamarosan külön portrékban mutatjuk be őket. Kiváló történetekre, anekdotákra számíthatnak.